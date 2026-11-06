Παύλος Μαρινάκης: Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες και τις «φαντασιώσεις» κοινωνικής αναταραχής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τοποθετήθηκε για μια σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πολιτική αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με τους Ποινικούς Κώδικες του 2019. Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, τα κόκκινα δάνεια, τα ελληνοτουρκικά, το μεταναστευτικό, την ακρίβεια, καθώς και στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, την αύξηση των μεταναστευτικών ροών νότια της Κρήτης και τη συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης.

Η αντιπαράθεση για τους ποινικούς κώδικες του 2019

Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε έμφαση στην αντιπαράθεση για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες το 2019, μετά και την απάντηση που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στις εισηγήσεις των επιστημόνων, αποφεύγοντας να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τις αποφάσεις που ελήφθησαν τότε. Όπως υποστήριξε, ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να παίξει με τις λέξεις και να κρυφτεί πίσω από τους επιστήμονες.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε επιχείρηση λάσπης κατά του πρωθυπουργού με πρωτοφανή χαρακτηρισμό, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα ξεχάσει τους ποινικούς κώδικες του 2019. Ισχυρίστηκε ότι οι αλλαγές αποτελούσαν πολιτική επιλογή της τότε κυβέρνησης και των βουλευτών που τις ψήφισαν, επισημαίνοντας ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου λίγο πριν από τις εκλογές έχει ιδιαίτερη σημασία. «Δεν είναι αστείο όπως είπε να έχει μικρότερη ποινή κάποιος που βιάζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το να ψηφίζεις λοιπόν η ανθρωποκτονία να μην έχει αποκλειστική ποινή τα ισόβια, είναι μια πολιτική απόφαση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το μείζον του ποινικού κώδικα είναι η πολιτική στάθμιση που έκανε προσωπικά κάθε βουλευτής και ότι όποιος τον ψήφισε, θα τον ακολουθεί. Τόνισε επίσης ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να ακολουθήσει τις επιστημονικές εισηγήσεις, είχε στη διάθεσή του τέσσερα χρόνια για να τις φέρει προς ψήφιση και όχι να προχωρήσει στην αλλαγή λίγο πριν από τη διάλυση της Βουλής. Για τα κίνητρα πίσω από τις αποφάσεις, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν αποδίδει δικαστικές ευθύνες, αλλά επικαλέστηκε τις προηγούμενες αναφορές του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και η διεθνής συγκυρία

Αναφερόμενος στις εκλογικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με την Ουάσιγκτον δεν εξαρτάται από το εκλογικό αποτέλεσμα. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας και η σχέση δεν επηρεάζεται από τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ισχυρούς δεσμούς και πολύ καλές σχέσεις με τις δύο πτέρυγες του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ, ενώ συνεχάρη τους Ελληνοαμερικανούς που εξελέγησαν.

Η ακρίβεια και οι μεταναστευτικές ροές

Στο θέμα της ακρίβειας, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια πρωτοφανή πληθωριστική κρίση διεθνώς, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν μένει ανεπηρέαστη. «Βιώνουμε και εμείς δύσκολη πραγματικότητα», ανέφερε, τονίζοντας ότι το δίλημμα δεν είναι αν θα βρεθεί ένας πολιτικός ή κόμμα να εξαφανίσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά ποιος μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι αυτό το οποίο ζητάνε οι πολίτες είναι ρεαλιστικές λύσεις και όχι προβολές με άλλες χώρες.

Εκτός από την ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών νότια της Κρήτης, καθώς και για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Επίσης, αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει ανακύψει για ενδεχόμενη αύξηση του συντελεστή δόμησης.

«Φοβερό» που ο Τσίπρας φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή

Με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Liberation και τη συμμετοχή του σε μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως «φοβερό» το γεγονός ότι, όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός «φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορετική προσέγγιση για την πολιτική και κοινωνική κανονικότητα. «Ξέρουμε πολύ καλά ότι για την Αριστερά η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία», δήλωσε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εντελώς αντίθετη προσέγγιση και δεν θέλει να γυρίσει πίσω στα χρόνια αυτά. Πρόσθεσε ότι «δεν θα έχει, θεωρώ, β’ γύρο – όσο κι αν κάποιοι το προσπαθούν». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί πολιτική κριτική και θα απαντά σε επιθέσεις λάσπης, χωρίς να ποινικοποιεί αυτές τις υποθέσεις. Δήλωσε ότι δεν έχουν την αυταπάτη ότι θα κερδίσουν τις εκλογές κερδίζοντας τον κ. Τσίπρα, αλλά αν καταφέρουν να κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki