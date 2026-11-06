Την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου τέθηκαν στο επίκεντρο οι σοβαρές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τη βιομηχανία, αλλά και την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Το ζήτημα αυτό, όπως τόνισε, αποτελεί μια τεράστια στρέβλωση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, η οποία απαιτεί την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους και η ανάγκη στήριξης

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία του για την αύξηση του ενεργειακού κόστους και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανία και την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά, διασφαλίζοντας την απαραίτητη οικονομική στήριξη.

«Ασφαλώς, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την αύξηση του ενεργειακού κόστους, για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ανταγωνιστικότητά μας, στη βιομηχανία μας, αλλά και στην ευρωπαϊκή ναυτιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να βρεθεί μια ισορροπία, ώστε να προχωρήσουν οι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι, προσφέροντας ταυτόχρονα το επίπεδο στήριξης που χρειάζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Η δέσμευση της Ελλάδας στην πράσινη μετάβαση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην πράσινη μετάβαση, τονίζοντας ότι η χώρα έχει αποδείξει έμπρακτα την προσήλωσή της σε αυτή την κατεύθυνση. Υποστήριξε ότι οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

«Υποστηρίζουμε επίσης ότι όσο περισσότερο επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι τιμές της ενέργειας», σημείωσε ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι αυτή η αντίληψη αρχίζει πλέον να γίνεται κατανοητή και από την ελληνική κοινωνία, η οποία αντιλαμβάνεται τα οφέλη αυτής της πολιτικής.

Συζητήσεις για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και το νέο σύστημα ETS2. Επισήμανε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων επικρατεί η αντίληψη ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης επίγνωση των οικονομικών πιέσεων, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση παραταθεί. «Πιστεύω ότι αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα που συζητήσαμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βόπκε Χούκστρα εξήρε την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στην ενεργειακή μετάβαση. Ο κ. Χούκστρα επισήμανε ότι βασική ευρωπαϊκή προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας, σε συνδυασμό με την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

«Ο μεγάλος στόχος στην Ευρώπη είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι η κλιματική ανταγωνιστικότητα και η ενεργειακή ανεξαρτησία θα συμβαδίσουν πολύ περισσότερο», σημείωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεκτικής προσέγγισης σε αυτά τα ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis