Η καθέλκυση του κορεατικού υποβρυχίου «Seo Hui» με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον

Σε μια λιτή αλλά εντυπωσιακή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στο ναυπηγείο της Hanwha Ocean στο Γκιότζε της Κορέας, καθέλκυσε το δεύτερο κορεατικό υποβρύχιο «Seo Hui» κλάσης KSS-III Batch II. Στην εκδήλωση παρέστη υψηλόβαθμη ελληνική αντιπροσωπεία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ενώ η σύγκριση του νέου σκάφους με τα ελληνικά υποβρύχια κλάσης Παπανικολής ανέδειξε τη ναυπηγική εξέλιξη.

Η καθέλκυση του «Seo Hui»

Η τελετή καθέλκυσης του υποβρυχίου «Seo Hui», το οποίο ανήκει στην κλάση KSS-III Batch II, διοργανώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Δημοκρατίας της Κορέας (ROKN) και τη Διοίκηση Προγραμμάτων Αμυντικών Προμηθειών της Κορέας (DAPA). Το «Seo Hui» αποτελεί το δεύτερο υποβρύχιο αυτού του τύπου που ναυπηγεί η Hanwha Ocean για λογαριασμό του ROKN, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην κορεατική ναυπηγική βιομηχανία.

Το νεότευκτο υποβρύχιο, εκτοπίσματος 3.600 τόνων, ενσωματώνει την αιχμή της κορεατικής τεχνολογίας, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας Hanwha Ocean, σε συνεργασία με την ηγεσία του κορεατικού πολεμικού ναυτικού. Διαθέτει αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν προϊόν μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, τεχνογνωσίας και επενδύσεων στον τομέα.

Η ελληνική παρουσία στην τελετή

Το ελληνικό ενδιαφέρον για την τελετή ήταν ιδιαίτερα έντονο, καθώς παρέστη υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκδήλωσης για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Επιπλέον, στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Δημοκρατία της Κορέας, κ. Λουκάς Τσώκος, καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies, κ. Πάνος Ξενοκώστας. Η παρουσία αυτή αναδεικνύει τη σημασία των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυπηγική βιομηχανία και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Εντυπωσιακή σύγκριση με τα ελληνικά υποβρύχια

Η θέα του θηριώδους «Seo Hui» προκάλεσε δέος, ειδικά όταν συγκρίθηκε με το υποβρύχιο TYPE 214 του κορεατικού πολεμικού ναυτικού. Η διαφορά στο μέγεθος ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακή, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της ναυπηγικής τεχνολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΥΡΕ 214 είναι το ίδιο μοντέλο με τα ελληνικά «αόρατα» υποβρύχια της κλάσης «Παπανικολής». Η σύγκριση αυτή, δίπλα-δίπλα, κατέδειξε με σαφήνεια την πρόοδο και τις δυνατότητες που ενσωματώνει το νέο κορεατικό σκάφος, το οποίο διαθέτει αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά.

Στρατηγική συνεργασία και Project Trident

Η συμμετοχή του κ. Πάνου Ξενοκώστα στην τελετή αντανακλά τη στρατηγική συνεργασία της ONEX με τη Hanwha Ocean. Αυτή η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του Project Trident, το οποίο περιγράφεται ως η πρώτη ναυπηγική συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών για κοινές προσπάθειες στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Η παρουσία της ελληνικής αποστολής υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το μήνυμα του Πάνου Ξενοκώστα

Από την Κορέα και το ναυπηγείο της Hanwha, ο Πρόεδρος της ΟΝΕΧ, κ. Πάνος Ξενοκώστας, προέβη σε δήλωση σχετικά με την καθέλκυση του «Seo Hui». Τόνισε ότι το γεγονός αυτό «αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει μια ναυπηγική βιομηχανία με μακροπρόθεσμο σχέδιο, τεχνογνωσία και επενδύσεις».

Ο κ. Ξενοκώστας υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τη Hanwha Ocean, δηλώνοντας ότι «μέσα από τη συνεργασία μας με τη Hanwha Ocean, φέρνουμε αυτή την εμπειρία στα ελληνικά ναυπηγεία και χτίζουμε τον Νότιο Ναυπηγικό Πυλώνα της Ευρώπης». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τη φιλοδοξία για μεταφορά τεχνογνωσίας και ενίσχυση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από: Enikos