Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τις ενδιάμεσες εκλογές: Έρευνες για την κυβέρνηση Τραμπ, Μασκ και τον πόλεμο με το Ιράν

Σε νέο κύκλο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης εισέρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η εκλογική αυτή εξέλιξη ανέτρεψε τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο και προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Με την ανάληψη του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας από τον Ιανουάριο του 2027, οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν εκτεταμένες έρευνες για τις αποφάσεις της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Νέα πολιτική πραγματικότητα για τον Τραμπ

Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική πολιτική πραγματικότητα για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κληθεί να κυβερνήσει τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης θητείας του απέναντι σε ένα Κογκρέσο που θα έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, το Κογκρέσο θα μπορεί να εμποδίζει διορισμούς σε σημαντικές θέσεις και να διερευνά ενδελεχώς κυβερνητικές αποφάσεις.

Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για κοινοβουλευτικές έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποστείλει αιτήματα για τη διατήρηση εγγράφων και αρχείων σε διάφορους κυβερνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Το νέο Κογκρέσο ετοιμάζει γενικότερα ελέγχους για κυβερνητικές αποφάσεις, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί αναζητούν ευθύνες για την εκλογική συντριβή που υπέστησαν.

Στο στόχαστρο ο Έλον Μασκ και οι υπηρεσίες Starlink

Ένα από τα πρώτα πεδία ελέγχου που έχουν θέσει οι Δημοκρατικοί αφορά τον Έλον Μασκ και τις δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στη λειτουργία των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink και Starshield στην Ουκρανία. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους στην αμυντική ικανότητα της χώρας, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

Σύμφωνα με συνεργάτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο οποίος μίλησε στο CNN, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων έχει ήδη αποστείλει επιστολές με τις οποίες ζητείται η διατήρηση εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων. Τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές έρευνες που σχεδιάζονται. Ανάλογο αίτημα έχει αποσταλεί και στον ίδιο τον Έλον Μασκ, με αντικείμενο τον περιορισμό της πρόσβασης της Ουκρανίας στο Starshield, το δορυφορικό σύστημα που συνδέεται άμεσα με τις στρατιωτικές και κυβερνητικές υπηρεσίες της SpaceX.

Ερωτήματα για τους περιορισμούς στην Ουκρανία

Ήδη από τον Οκτώβριο, Δημοκρατικοί γερουσιαστές είχαν ζητήσει εξηγήσεις από τη SpaceX για τους περιορισμούς που τέθηκαν στις δορυφορικές επικοινωνίες της Ουκρανίας. Είχαν επίσης ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιος είχε την αρμοδιότητα να τροποποιήσει ή να περιορίσει τη λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ο ίδιος ο Μασκ, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν αρνηθεί ότι ευθύνονται για τους περιορισμούς αυτούς.

Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες επηρεάστηκε η πρόσβαση της Ουκρανίας στις δορυφορικές επικοινωνίες. Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ουκρανία αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία των ερευνών που θα διεξαχθούν από το νέο Κογκρέσο, αναζητώντας διαφάνεια και λογοδοσία στις κυβερνητικές αποφάσεις.

Το ενδεχόμενο παραπομπής του Πιτ Χέγκσεθ και ο πόλεμος με το Ιράν

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο παραπομπής. Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και στελέχη επιχειρούν να του αποδώσουν ευθύνες για τον πόλεμο με το Ιράν και τις πολιτικές συνέπειές του. Ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί ένα ακόμα βασικό πεδίο ελέγχου για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν θέσει το ζήτημα στο επίκεντρο των επερχόμενων ερευνών τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki