Νεύρα και αποχωρήσεις στον Λευκό Οίκο τη νύχτα του εκλογικού εφιάλτη για τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και κλεισμένος στον Λευκό Οίκο, παρακολουθώντας την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Την ίδια ώρα, οι στενότεροι συνεργάτες του αποχωρούσαν ο ένας μετά τον άλλο από την αίθουσα όπου παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η ατμόσφαιρα στο προεδρικό περιβάλλον ήταν βαριά, με στελέχη να βρίσκονται σε απόλυτο πανικό, αναζητώντας αποδιοπομπαίους τράγους για την ήττα και φοβούμενοι ένα τσουνάμι απομακρύνσεων.

Η οργή του Ντόναλντ Τραμπ και η σιωπή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχικά παρακολουθούσε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών μαζί με την προσωπάρχη του, Σούζι Γουάιλς, και την στενή συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ. Ωστόσο, καθώς γινόταν σαφέστερο το μέγεθος της ήττας, βυθίστηκε στη σιωπή. Η Μελάνια Τραμπ δεν βρισκόταν μαζί του, επιλέγοντας να τουιτάρει για την εκεχειρία στην Ουκρανία.

«Είναι πολύ, πολύ σκοτεινά», περιέγραψε ανώτατος αξιωματούχος την ατμόσφαιρα και τη διάθεση του προέδρου. Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, σύμφωνα με πηγή κοντά στον Τραμπ, εκείνος παρακολουθούσε το Fox News χωρίς να αρθρώνει λέξη, δείχνοντας την έντονη απογοήτευσή του.

Επιθέσεις στα social media και το μήνυμα του «VETO»

Παρά τη σιωπή του στον Λευκό Οίκο, στα social media η οργή του Ντόναλντ Τραμπ ήταν εμφανής. Μέσω του Truth Social, ο Τραμπ επιτέθηκε στο Fox News, αποδίδοντάς του ευθύνη για τις εκλογικές απώλειες. Παράλληλα, στράφηκε και κατά του κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, τον οποίο λίγες ώρες νωρίτερα είχε επαινέσει δημόσια.

Συγκεκριμένα, έγραψε ότι αν ο Άμποτ «δεν είχε γίνει RINO τους τελευταίους έξι μήνες της πολιτικής του ζωής, δεν θα είχε χάσει», προσθέτοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα είχαν κερδίσει «με σαρωτική διαφορά». Ο Τραμπ κατέληξε με τη φράση: «Εγώ, πάντως, δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο». Επιπλέον, δημοσίευσε μια εικόνα με ένα κόκκινο καπέλο που έγραφε «VETO», προμηνύοντας τη στάση που θα κρατήσει.

Η εκλογική ήττα και οι αποχωρήσεις από τον Λευκό Οίκο

Καθώς η βραδιά εξελισσόταν σε εκλογικό εφιάλτη για τους Ρεπουμπλικανούς, η αίθουσα της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου άδειαζε σταδιακά. Αρχικά αποχώρησαν ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε εμφανιστεί νωρίς στην εκδήλωση, αργότερα «εξαφανίστηκε».

Λίγο πριν από τις 10 το βράδυ, όταν ανακοινώθηκε ότι οι Δημοκρατικοί κερδίζουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η αίθουσα ήταν σχεδόν άδεια. Αρκετοί συνεργάτες δεν εγκατέλειψαν απλώς την εκδήλωση, αλλά και το ίδιο το κτίριο, αναζητώντας διέξοδο από την απογοήτευση.

Αναζήτηση ενόχων και η «πνιγμένη» ήττα

Πολλοί από τους συνεργάτες που αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο κατευθύνθηκαν σε ένα κοντινό μπαρ της Ουάσιγκτον για να «πνίξουν» την εκλογική ήττα, καθώς η ατμόσφαιρα στο προεδρικό μέγαρο ήταν πλέον αφόρητη. Τα φαγητά που είχαν παραγγελθεί από το Cheesecake Factory έμειναν σχεδόν ανέγγιχτα στα τραπέζια, ενδεικτικό της γενικευμένης απογοήτευσης.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, η αναζήτηση των ενόχων που θα πληρώσουν το πολιτικό τίμημα είχε μόλις ξεκινήσει. Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι στο στόχαστρο του Τραμπ ενδέχεται να βρεθούν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Χέγκσεθ και η Σούζι Γουάιλς, ως οι πιθανοί αποδιοπομπαίοι τράγοι για την σαρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Με πληροφορίες από: Newsit