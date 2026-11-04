Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προσαρμόζονται στη νέα εποχή του drone και αντι-drone πολέμου

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία βρίσκονται σε διαδικασία ριζικού τεχνολογικού μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ελλάδα επενδύει σε αυτόνομα συστήματα drones, προηγμένες λύσεις ηλεκτρονικού πολέμου και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ο Ελληνικός Στρατός προχωρά στην αυτόνομη κατασκευή και παραμετροποίηση μη επανδρωμένων μέσων σε στρατιωτικά εργοστάσια βάσης και κινητά εργαστήρια πρώτης γραμμής.

Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενόπλων δυνάμεων

Ο ριζικός τεχνολογικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία. Η στρατηγική αυτή κίνηση, με επίκεντρο τα διδάγματα από τις σύγχρονες εμπόλεμες ζώνες, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής αποτροπής στο Αιγαίο.

Η Ελλάδα επενδύει συστηματικά σε αυτόνομα συστήματα drones, προηγμένες λύσεις ηλεκτρονικού πολέμου και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αυτή η προσέγγιση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις αντιλαμβάνονται και προετοιμάζονται για τις προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Διδάγματα από τις σύγχρονες εμπόλεμες ζώνες

Οι εξελίξεις στα σύγχρονα πεδία των επιχειρήσεων, όπως αυτές καταγράφονται καθημερινά από την Ανατολική Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή, έχουν οδηγήσει σε μια αναγνώριση της ανάγκης για άμεση προσαρμογή. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και τα Επιτελεία των τριών Κλάδων έχουν αναγνώσει τα μηνύματα των καιρών, αποστασιοποιούμενα από ξεπερασμένα δόγματα του παρελθόντος.

Η ελληνική στρατιωτική ηγεσία έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα τον ταχύτατο τεχνολογικό μετασχηματισμό του στρατεύματος. Η κατανόηση είναι ότι η ισχύς στο πεδίο της μάχης δεν μετριέται πλέον αποκλειστικά με τον αριθμό των βαρέων πλατφορμών, αλλά με την τεχνολογική υπεροχή, την ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων και την ικανότητα άμεσης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Επένδυση σε αυτόνομα συστήματα και εγχώρια βιομηχανία

Στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί ένα ευρύ και συντονισμένο πρόγραμμα αναβάθμισης. Η προσοχή των επιτελών στρέφεται στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής που προσφέρουν πολλαπλασιαστική ισχύ στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η φιλοσοφία των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων εστιάζει στην επίτευξη τακτικού και στρατηγικού πλεονεκτήματος με ευέλικτες, έξυπνες και οικονομικά βιώσιμες λύσεις. Αυτές οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να απαντήσουν αποτελεσματικά σε κάθε μορφή συμβατικής ή αμερόληπτης απειλής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα πραγματικότητα των μη επανδρωμένων μέσων

Η χρήση των μη επανδρωμένων συστημάτων έχει πάψει να αποτελεί σενάριο του μέλλοντος και έχει γίνει η καθημερινή πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου. Οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται δυναμικά σε αυτή τη νέα εποχή, αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα αυτόνομων μέσων που επιχειρούν σε αέρα, θάλασσα και ξηρά.

Η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και ο Στρατός Ξηράς εξοπλίζονται με προηγμένα UAVs αναγνώρισης και στοχοποίησης. Παράλληλα, τροχοδροτούνται διαδικασίες για την απόκτηση και επιχειρησιακή αξιοποίηση μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας και υποβρυχίων συστημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες των ελληνικών δυνάμεων.

Η σημασία της αντι-drone άμυνας

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των μη επανδρωμένων μέσων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα εξουδετέρωσής τους από τον αντίπαλο. Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα δίνει τεράστια σημασία στη δημιουργία μιας πολυστρωματικής αντιαεροπορικής άμυνας, ικανής να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες απειλές που προέρχονται από τον αέρα.

Με πληροφορίες από: Enikos