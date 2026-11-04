Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα με Μητσοτάκη εν μέσω ταξιδιού στο Παρίσι

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη κλιμακώθηκε χθες, μία ημέρα μετά την επίθεση του πρώην πρωθυπουργού στον νυν, όπου τον χαρακτήρισε «αρχιερέα της διαφθοράς». Ο πρωθυπουργός ανταπέδωσε τα πυρά, επαναφέροντας γνωστές κατηγορίες που αφορούν τον ποινικό κώδικα. Παράλληλα με την όξυνση αυτή, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να πραγματοποιήσει ένα μικρό διάλειμμα από τις εγχώριες εξελίξεις, καθώς σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Παρίσι για συναντήσεις, εν μέσω νέων διαδηλώσεων.

Η στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης

Ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τη Δευτέρα, από την Καλαμάτα, τη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία περιλαμβάνει υποθέσεις όπως το «Χωριάτικο», η Pizza Fan και το άρθρο 23 που αφορά τους servicers. Στόχος του προέδρου της ΕΛΑΣ είναι να ενισχύσει τις αρνητικές εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτές τις εξελίξεις.

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να αποδομήσει τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα με τη ρητορική του, επιχειρεί να εμφανιστεί ως «εξυγιαντής» ή ως φορέας λύσεων σε προβλήματα που η ίδια δημιούργησε. Παράλληλος στόχος του είναι η ενίσχυση της εικόνας ενός δίπολου μεταξύ της κυβέρνησης και της ΕΛΑΣ, μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία, παρά τους ισχυρισμούς περί «μονομέτωπου», τα πυρά συχνά στρέφονταν προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτό κορυφώθηκε με το επεισόδιο του άρθρου Καρτερού και τις δηλώσεις του ίδιου του Τσίπρα από την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος στις 16 Οκτωβρίου, όπου βασική αιχμή ήταν η πιθανότητα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.

Κατηγορίες για διαφθορά και φοροδιαφυγή

Πλέον, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι η κυβέρνηση βρίσκεται υπό την πίεση ανοιχτών μετώπων και στρέφει τα πυρά του προς αυτήν και τον πρωθυπουργό. Προσπαθεί να καταδείξει ότι οι υποθέσεις διαφθοράς και μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, οι οποίες στην περίπτωση του «Χωριάτικου» φαίνεται να αγγίζουν και την ΑΑΔΕ, δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά σύμπτωμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Για τις δύο υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ο Αλέξης Τσίπρας υπονόησε ουσιαστικά ότι πίσω από τις αποκαλύψεις βρίσκεται η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση, πιεζόμενη στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, όπως για το τουρκολιβυκό, επιχειρεί να στρέψει αλλού τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί».

Το άρθρο 23 και η αντεπίθεση του πρωθυπουργού

Σχετικά με το άρθρο 23, το οποίο αποσύρθηκε μετά από γενικευμένη κατακραυγή, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπαινίχθηκε ότι «υπαγορεύτηκε» από την πλευρά των servicers. Κατ’ επέκταση, άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση υπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Αυτή η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κριτικής του προς την κυβερνητική πολιτική.

Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε στην αντεπίθεση, επιστρατεύοντας εκ νέου την κατηγορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τις ευρωεκλογές του 2019, δεν προκήρυξε εκλογές εντός των προθεσμιών που είχε υποσχεθεί. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για μία επιπλέον εβδομάδα, ένα ζήτημα που είχε αναδειχθεί και στο παρελθόν στην πολιτική αντιπαράθεση.

Το ταξίδι στο Παρίσι εν μέσω διαδηλώσεων

Εν μέσω αυτής της κλιμακούμενης πολιτικής έντασης, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Παρίσι σήμερα και αύριο. Το ταξίδι αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου νέες διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, προσδίδοντας ένα επιπλέον πλαίσιο στις επαφές του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να έχει επαφές με εκπροσώπους των σοσιαλιστών και της αριστεράς.

Αυτές οι συναντήσεις στο Παρίσι αποτελούν ένα διάλειμμα από τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, αλλά παράλληλα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών του Αλέξη Τσίπρα να ενισχύσει τη διεθνή του παρουσία και να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με ευρωπαϊκά πολιτικά ρεύματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki