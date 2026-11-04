Η Ρένα Δούρου για Τσίπρα, ΕΛΑΣ και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, έκανε ποδαρικό στη νέα ενότητα vidcast του iEidiseis.gr, όπου άσκησε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νέου πολιτικού του φορέα. Παράλληλα, προχώρησε σε μια ηχηρή αυτοκριτική για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία τρία χρόνια. Η κυρία Δούρου υπερασπίστηκε τον ΣΥΡΙΖΑ ως τον αυθεντικό εκφραστή των συλλογικών αρχών και παραδόσεων της Αριστεράς.

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, καταλόγισε «πανικό» στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, έθεσε το ερώτημα γιατί ο νέος φορέας εξακολουθεί να στρέφει τα βέλη του εναντίον ενός κόμματος που, σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

Η κυρία Δούρου εκτίμησε ότι αυτές οι επιθέσεις από τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα αποτελούν σαφή ένδειξη πανικού. Συνέδεσε τη στάση αυτή με την ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ και την προσπάθεια επαναπατρισμού παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος, υπερασπιζόμενη τον ΣΥΡΙΖΑ ως τον αυθεντικό εκφραστή των συλλογικών αρχών και παραδόσεων της Αριστεράς.

Υπεράσπιση του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσκοπικές τάσεις

Στην τοποθέτησή της, η Ρένα Δούρου επικαλέστηκε τον «επαναπατρισμό» παραδοσιακών ψηφοφόρων, ο οποίος, όπως είπε, συμβάλλει στην ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ανοδικές δημοσκοπικές τάσεις που καταγράφονται για το κόμμα, στοιχεία που ενισχύουν την επιχειρηματολογία της.

Επιπλέον, η κυρία Δούρου υπογράμμισε την ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αυξήθηκε από οκτώ σε δώδεκα βουλευτές. Με αυτά τα δεδομένα, εμφανίστηκε βέβαιη ότι η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή είναι «κλειδωμένη», εκφράζοντας την πεποίθησή της για τη μελλοντική κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος.

Ηχηρή αυτοκριτική για την πορεία του κόμματος

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας προχώρησε σε μια ηχηρή αυτοκριτική για όσα συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία τρία χρόνια. Με ιδιαίτερη έμφαση, υπογράμμισε ότι «είχαμε ξεχάσει τις πολιτικές, ψάχναμε το πρόσωπο, λες και είμαστε σε ριάλιτι», αναδεικνύοντας μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης και προσανατολισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της αυτοκριτικής, η Ρένα Δούρου επεσήμανε ότι είναι «τουλάχιστον ανωριμότητα» να επιδιώκει κανείς την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη χωρίς να εξηγεί με ποιες πολιτικές θα το πετύχει. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες πολιτικές προτάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Το μάθημα που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και η συλλογική ηγεσία

«Εμείς το μάθημά μας το πήραμε», ανέφερε η Ρένα Δούρου, υπερασπιζόμενη την επιστροφή στη συλλογική ηγεσία του κόμματος. Η ίδια τόνισε την προσήλωση στις καταστατικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θεωρούνται θεμελιώδεις για την πορεία του.

Οι αρχές αυτές, όπως εξήγησε, προτάσσουν τη σύγκλιση και τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, έναντι της αναζήτησης ενός προσώπου-σωτήρα. Αυτή η προσέγγιση σηματοδοτεί μια σαφή αλλαγή στην εσωτερική λειτουργία και τη στρατηγική του κόμματος, εστιάζοντας στη συλλογικότητα και τη συνεργασία.

Η στάση Τσίπρα και η αποχή των ψηφοφόρων

Η κριτική της κυρίας Δούρου στον πρώην πρωθυπουργό συνεχίστηκε όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν ο Αλέξης Τσίπρας, με τη στάση του απέναντι στο Κοινοβούλιο, σπρώχνει ψηφοφόρους στην ακροδεξιά. Η απάντησή της ήταν κοφτή και κατηγορηματική: «Στην αποχή σίγουρα».

Η ίδια υποστήριξε ότι στερείται λογικής ένας πρώην πρωθυπουργός, τον οποίο τίμησαν εκατομμύρια πολίτες, να παραιτείται από τη Βουλή και να την απαξιώνει. Επισήμανε δε ότι αυτή η ενέργεια δεν γίνεται για να ιδιωτεύσει, αλλά με την προοπτική να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, κάτι που θεωρεί αντιφατικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis