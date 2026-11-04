Η μετεκλογική συζήτηση άρχισε: Το ερώτημα Μητσοτάκη στον Ανδρουλάκη για το βράδυ των εκλογών

Μια νέα παράμετρος τέθηκε στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της κάλπης, με αφορμή ένα ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο του Alpha, ρώτησε τι θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών, «αν είναι τρίτος, όχι αν είναι δεύτερος». Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά τόσο την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ όσο και τις αποφάσεις που ενδέχεται να κληθεί να λάβει το κόμμα, ειδικά αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.

Το ερώτημα του πρωθυπουργού και ο εκλογικός πήχης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε το ερώτημά του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη με την επιλογή του να προσδιορίσει τον δικό του εκλογικό πήχη. Ο πρωθυπουργός έχει θέσει ως όριο το 25% για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά, ζήτησε μια αντίστοιχη απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στη διατύπωση περί τρίτης θέσης για το ΠΑΣΟΚ, μεταφέροντας έτσι τη συζήτηση από την απόσταση μεταξύ του στόχου και του τελικού αποτελέσματος, στις πιθανές πολιτικές συνέπειες μιας τέτοιας επίδοσης. Μάλιστα, υποστήριξε ότι «είναι πιο πιθανό η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη» από το να έρθει πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντάς τον «τρίτο και καταϊδρωμένο».

Οι πιθανές συνεργασίες και η στάση του ΠΑΣΟΚ

Η συγκεκριμένη παρέμβαση του πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με όσα είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιόρισε το ΠΑΣΟΚ ως τον μοναδικό δυνητικό κυβερνητικό εταίρο της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας ότι τα δύο κόμματα έχουν συγκυβερνήσει και στο παρελθόν. Αντιθέτως, απέκλεισε τη συνεργασία με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει μια τέτοια προοπτική συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η θέση αυτή έχει κατοχυρωθεί και με απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που καθιστά την οποιαδήποτε αλλαγή στρατηγικής μια σύνθετη εσωκομματική διαδικασία.

Τα σενάρια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Σε αυτό το πλαίσιο των δηλώσεων, γαλάζια στελέχη συζητούν δύο ενδεχόμενα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο από αυτά συνδέεται άμεσα με την ηγεσία του κόμματος. Εάν το ΠΑΣΟΚ τερματίσει στην τρίτη θέση, έχοντας διεκδικήσει την πρωτιά, τίθεται το ερώτημα αν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιδιώξει να ζητήσει ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του.

Εναλλακτικά, συζητείται το ενδεχόμενο να ανοίξει, με διαφορετικούς όρους, μια συζήτηση διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Το χρονικό πλαίσιο για μια τέτοια εξέλιξη είναι επίσης αντικείμενο προβληματισμού, καθώς μπορεί να συμβεί είτε μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών είτε μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Πιθανή αλλαγή ηγεσίας και στρατηγική κατεύθυνση

Μια ενδεχόμενη αλλαγή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε, σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση των γαλάζιων στελεχών, να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες για τη συζήτηση περί συγκυβέρνησης. Παρόλα αυτά, μια τέτοια εξέλιξη δεν συνεπάγεται αυτομάτως αλλαγή της στρατηγικής του κόμματος. Η απόρριψη της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί συλλογική κομματική απόφαση και όχι αποκλειστικά προσωπική δέσμευση του σημερινού προέδρου.

Για να αλλάξει αυτή η στρατηγική, θα απαιτούνταν μια αντίστοιχη πολιτική απόφαση και εσωκομματική νομιμοποίηση. Επιπλέον, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι ένας άλλος αρχηγός θα επέλεγε διαφορετική κατεύθυνση ως προς τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Η δήλωση του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, τα ίδια γαλάζια στελέχη θυμίζουν τη δήλωση του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου είχε αναφέρει ότι μεταξύ της προεκλογικής και της μετεκλογικής περιόδου μεσολαβούν οι εκλογές.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατούν στη χώρα μετά τις εκλογές, μπορούν να αλλάξουν πολλά δεδομένα και προοπτικές.

Με πληροφορίες από: Topontiki