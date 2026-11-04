Η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί η Αθήνα τις ενδιάμεσες εκλογές που διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών αναμένεται να καθορίσει το επίπεδο ισχύος του προέδρου Τραμπ για τα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός που με τη σειρά του θα επηρεάσει τη διεθνή οικονομική σταθερότητα. Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας του Αμερικανού προέδρου θεωρείται καθοριστικός παράγοντας, ειδικά εν μέσω δύο ανοικτών πολεμικών μετώπων.

Παγκόσμιο ενδιαφέρον και ελληνικές σχέσεις

Για πρώτη φορά, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έχουν προσελκύσει την προσοχή ολόκληρου του πλανήτη, με τους αναλυτές να καταγράφουν τις πιο δυσμενείς εξελίξεις. Στο Μέγαρο Μαξίμου, αναγνωρίζεται ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα καλό σημείο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα εξοπλιστικά προγράμματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ στρατηγικά, η Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με το μπλοκ των χωρών που υποστηρίζουν τις κινήσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι η κυβέρνηση Τραμπ, παρά τα αντικρουόμενα μηνύματα που στέλνει κατά καιρούς προς την Ελλάδα και την Τουρκία σε θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες, τελικά, στις κρίσιμες αποφάσεις, η πλάστιγγα γέρνει προς το μέρος της Ελλάδας.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για τις εκλογές

Ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha χθες, απέφυγε να προβεί σε προβλέψεις σχετικά με την έκβαση των αμερικανικών εκλογών. Ωστόσο, επεσήμανε τη διαχρονική και βαθιά φύση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τονίζοντας ότι αυτές χαίρουν διακομματικής στήριξης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος. Έχουν διακομματική στήριξη. Άρα, και να υπάρξει μια αλλαγή στο Κογκρέσο αυτό σίγουρα δεν θα είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθηση της Αθήνας για τη σταθερότητα των διμερών δεσμών, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Προετοιμασία για νέα ένταση και οικονομικές επιπτώσεις

Παρά τις διαβεβαιώσεις για τη σταθερότητα των σχέσεων, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται και το σενάριο μιας νέας έντασης στην περιοχή του Κόλπου. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως επεσήμανε, θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια και κατ' επέκταση στην ελληνική οικονομία, επιτείνοντας το ήδη υφιστάμενο πρόβλημα της ακρίβειας.

Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης σημείωναν ότι η Ελλάδα διαθέτει σοβαρά ερείσματα τόσο στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν υποστηρίξει τις ελληνικές θέσεις, όσο και στους Ρεπουμπλικάνους, με τους οποίους έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα. Ως παράδειγμα αυτής της καλής συνεργασίας, αναφέρθηκε η πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, κ. Ρούμπιο, στη χώρα μας πριν από λίγο καιρό.

Ενεργειακά σχέδια και εξοπλιστικά προγράμματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και η ενεργειακή συνεργασία με αμερικανικούς κολοσσούς. Εταιρείες όπως η Chevron και η ExxonMobil συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή. Η Αθήνα δεν επιθυμεί να βρεθεί προ εκπλήξεων σε αυτά τα θέματα, καθώς θεωρεί ότι έχουν πάρει τον δρόμο τους και προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Παράλληλα, στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, η προμήθεια των F-35 από την Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο. Η διαδικασία αυτή, η οποία έχει παγώσει για τους γείτονές μας, θεωρείται ότι έχει βαρύνουσα σημασία στις όποιες μελλοντικές εξελίξεις και ενισχύει τη θέση της χώρας μας.

Με πληροφορίες από: Topontiki