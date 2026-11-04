Τραμπ: «Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν κερδίσει με διαφορά»

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές. Υποστήριξε ότι η δική του παρουσία στο ψηφοδέλτιο θα είχε οδηγήσει σε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας νίκη με μεγάλη διαφορά για το κόμμα. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η δήλωση του πρώην προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά την ανάληψη ευθύνης για την εκλογική αποτυχία των Ρεπουμπλικάνων στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, διατύπωσε την άποψη ότι η δική του υποψηφιότητα θα είχε αλλάξει άρδην το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, ο κ. Τραμπ έγραψε ότι αν ήταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο, οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν κερδίσει με διαφορά.

Η ανάρτηση, η οποία έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2026, στις 10:37 μ.μ. ET, ανέφερε χαρακτηριστικά: «I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP». Με αυτόν τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να τονίσει τη δική του επιρροή και το καθοριστικό του ρόλο στην εκλογική διαδικασία.

Η σύνδεση με την προεκλογική περίοδο

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις εκλογές έρχεται σε συνέχεια των κινήσεών του κατά την προεκλογική περίοδο. Εκείνη την περίοδο, ο πρώην πρόεδρος είχε απευθύνει κάλεσμα στους υποστηρικτές του, ζητώντας τους να κινητοποιηθούν με την ίδια ένταση και αφοσίωση σαν να διεκδικούσε ο ίδιος την ψήφο τους.

Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση μεταξύ των υποψηφιοτήτων των Ρεπουμπλικάνων και της δικής του πολιτικής παρουσίας. Επιχείρησε να μεταφέρει το προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο στους υποψηφίους του κόμματος, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η ψήφος σε αυτούς ήταν ουσιαστικά ψήφος σε εκείνον και στην πολιτική του ατζέντα.

Η άρνηση ανάληψης ευθύνης

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social αποτελεί μια σαφή άρνηση να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για την εκλογική ήττα που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές. Αντί να αναζητήσει αιτίες εντός του κόμματος ή στις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν, ο πρώην πρόεδρος εστίασε στην απουσία του από το ψηφοδέλτιο ως τον κύριο παράγοντα του αρνητικού αποτελέσματος.

Η θέση του είναι ότι η απουσία του ονόματός του από το ψηφοδέλτιο ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που δεν επέτρεψε στους Ρεπουμπλικάνους να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη νίκη. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η προσωπική του επιρροή είναι αναντικατάστατη για την εκλογική επιτυχία του κόμματος.

Το επιχείρημα της «νίκης με διαφορά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε με έμφαση ότι η παρουσία του ως υποψηφίου θα είχε οδηγήσει σε μια «νίκη με διαφορά» για τους Ρεπουμπλικάνους. Η φράση «IN A LANDSLIDE» που χρησιμοποίησε στην ανάρτησή του, αντικατοπτρίζει την πεποίθησή του για την ευρεία αποδοχή που θα είχε η δική του υποψηφιότητα από το εκλογικό σώμα.

Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με το τελικό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι δεν κατάφεραν να επιτύχουν την επικράτηση που ίσως ανέμεναν. Ο πρώην πρόεδρος, ωστόσο, διατηρεί την άποψη ότι η δική του συμμετοχή θα είχε αλλάξει δραματικά το τοπίο, εξασφαλίζοντας μια σαρωτική επικράτηση.

Με πληροφορίες από: Enikos