Αστροναύτες της NASA ψήφισαν από το διάστημα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA συμμετείχαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, ασκώντας το εκλογικό τους δικαίωμα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Οι αστροναύτες, Ανίλ Μένον, Λουκ Ντιλέινι και Τζέσικα Γουότκινς, ψήφισαν την Τρίτη 03.11.2026, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται περισσότερα από 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ηλεκτρονική αποστολή των ψηφοδελτίων τους στις αρμόδιες εκλογικές αρχές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της ψήφου.

Η συμμετοχή από το διάστημα

Οι τρεις Αμερικανοί αστροναύτες, Ανίλ Μένον, Λουκ Ντιλέινι και Τζέσικα Γουότκινς, οι οποίοι αποτελούν μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, κατάφεραν να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ψηφοφορία τους έλαβε χώρα την Τρίτη 03.11.2026, από μια απόσταση που ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης. Αυτή η δυνατότητα υπογραμμίζει την προσπάθεια να διασφαλιστεί το εκλογικό δικαίωμα των πολιτών, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Ο Ανίλ Μένον, ένας εκ των αστροναυτών, περιέγραψε τη διαδικασία σε ένα σύντομο βίντεο, εξηγώντας πώς κατάφερε να ψηφίσει ενώ βρισκόταν σε τροχιά. Μετέτρεψε το προσωπικό του δωμάτιο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε ένα μικρό εκλογικό τμήμα, προκειμένου να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό του ψηφοδέλτιο με την απαραίτητη ησυχία και συγκέντρωση.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία των αστροναυτών πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι Ανίλ Μένον, Λουκ Ντιλέινι και Τζέσικα Γουότκινς συμπλήρωσαν τα ψηφοδέλτιά τους σε ηλεκτρονική μορφή. Στη συνέχεια, αυτά τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια στάλθηκαν με ασφάλεια στις αρμόδιες εκλογικές αρχές στη Γη.

Στην περίπτωση του Ανίλ Μένον, το συμπληρωμένο ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο αποστάλθηκε στην κομητεία Χάρις του Τέξας. Εκεί καταχωρείται η ψήφος του, διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή του στις ενδιάμεσες εκλογές είναι έγκυρη και καταγεγραμμένη σύμφωνα με τους κανόνες.

Οι δηλώσεις του Ανίλ Μένον

Ο αστροναύτης Ανίλ Μένον μοιράστηκε την εμπειρία της ψηφοφορίας από το διάστημα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. Στην ανάρτησή του, τόνισε τη δυνατότητα της ψηφοφορίας ακόμα και από το διάστημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, μπορείτε να ψηφίσετε ακόμη και από το Διάστημα».

Επιπλέον, ο Μένον ανέφερε ότι και τα τρία μέλη του αμερικανικού πληρώματος είχαν το προνόμιο να ψηφίσουν από τον Διαστημικό Σταθμό. «Και τα τρία μέλη του αμερικανικού πληρώματος είχαμε το προνόμιο να ψηφίσουμε από τον Διαστημικό Σταθμό. Συμπληρώσαμε ένα ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο και το στείλαμε με ασφάλεια στους εκλογικούς αξιωματούχους», δήλωσε ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας τη συλλογική συμμετοχή και την ασφάλεια της διαδικασίας.

Το ειδικό δίκτυο επικοινωνιών της NASA

Η αποστολή των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στη Γη καθίσταται δυνατή μέσω του ειδικού δικτύου επικοινωνιών της NASA, γνωστού ως Near Space Network. Αυτό το δίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ του Διαστημικού Σταθμού και των επίγειων εγκαταστάσεων της NASA.

Η διαχείριση του Near Space Network γίνεται από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard, το οποίο βρίσκεται στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ. Αυτή η υποδομή διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή επικοινωνία, επιτρέποντας την εκτέλεση κρίσιμων λειτουργιών, όπως η αποστολή των ψήφων των αστροναυτών.

Η ασφάλεια και η μυστικότητα της ψήφου

Ένα κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας ψηφοφορίας από το διάστημα είναι η διασφάλιση της μυστικότητας και της ασφάλειας της ψήφου. Το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο που συμπληρώνουν οι αστροναύτες είναι κρυπτογραφημένο. Αυτή η κρυπτογράφηση προστατεύει το περιεχόμενο της ψήφου, διασφαλίζοντας ότι παραμένει εμπιστευτικό και αδιαπέραστο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η χρήση κρυπτογράφησης αποτελεί βασικό μέτρο για την προστασία του εκλογικού απορρήτου, επιτρέποντας στους αστροναύτες να ασκήσουν το δικαίωμά τους με πλήρη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα της διαδικασίας, ακόμα και από την απομακρυσμένη τοποθεσία του Διαστημικού Σταθμού.

Με πληροφορίες από: Newsit