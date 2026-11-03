Η οργή του Χάρη Δούκα για την πλατεία Εξαρχείων και την Αττικό Μετρό

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε για πολλοστή φορά την Αττικό Μετρό να προχωρήσει στην απομάκρυνση της περίφραξης που βρίσκεται στην πλατεία Εξαρχείων. Η έκκληση αυτή έρχεται στον απόηχο της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκρινε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η διέλευση στο σημείο που εφάπτεται με την οδό Θεμιστοκλέους. Οι εργασίες στο εργοτάξιο της πλατείας έχουν σταματήσει από τον Ιούλιο του 2025, γεγονός που εντείνει την αγανάκτηση για την κατάσταση του δημόσιου χώρου.

Η δικαστική απόφαση και το αίτημα για ελεύθερη διέλευση

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στην υπόθεση της πλατείας Εξαρχείων. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης της διέλευσης των πολιτών στο συγκεκριμένο σημείο της πλατείας, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με την οδό Θεμιστοκλέους. Αυτή η δικαστική εξέλιξη δικαιώνει τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούσαν την ελεύθερη πρόσβαση στον δημόσιο χώρο.

Ο Χάρης Δούκας, επικαλούμενος την απόφαση αυτή, απαιτεί την άμεση εφαρμογή της. Η απαίτηση του δημάρχου αφορά την απομάκρυνση της περίφραξης, ώστε να αποδοθεί στους πολίτες το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης, όπως αυτό κατοχυρώθηκε από το δικαστήριο. Η κατάσταση με τις λαμαρίνες και την κλειστή πλατεία έχει δημιουργήσει μια παρατεταμένη αναμονή στην γειτονιά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Τέσσερα χρόνια με λαμαρίνες και σταματημένες εργασίες

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε την παρατεταμένη διάρκεια της κατάστασης στην πλατεία Εξαρχείων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τέσσερα χρόνια με λαμαρίνες. Μια πλατεία κλειστή. Μια γειτονιά σε αναμονή». Η περίφραξη παραμένει στη θέση της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μετατρέποντας την πλατεία σε ένα κλειστό εργοτάξιο, χωρίς όμως να προχωρούν οι απαραίτητες εργασίες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εργασίες στο εργοτάξιο της πλατείας Εξαρχείων έχουν διακοπεί από τον Ιούλιο του 2025. Αυτή η διακοπή, σε συνδυασμό με την παραμονή της περίφραξης, δημιουργεί ένα ερώτημα που τίθεται από τον δήμαρχο: «Γιατί κλείσατε την πλατεία Εξαρχείων, αφού δεν προχωράτε το έργο;». Η απουσία προόδου στις εργασίες, ενώ ο δημόσιος χώρος παραμένει αποκλεισμένος, αποτελεί κεντρικό σημείο της κριτικής του Χάρη Δούκα.

Το αίτημα για λογοδοσία από Ελληνικό Μετρό και ΔΕΔΔΗΕ

Ο Χάρης Δούκας επέκτεινε την κριτική του, ζητώντας λογοδοσία από τους αρμόδιους φορείς. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Η Ελληνικό Μετρό και ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλουν να λογοδοτήσουν». Ο δήμαρχος έθεσε ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την επίλυση του προβλήματος, ρωτώντας: «Πότε θα δοθεί λύση; Πότε θα προχωρήσουν οι εργασίες;».

Η απαίτηση για απαντήσεις αφορά την καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου και την απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την επαναλειτουργία της πλατείας. Ο δήμαρχος υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα από τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου του Μετρό, καθώς η κατάσταση επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής των Εξαρχείων.

Η σημασία των πλατειών για την Αθήνα

Στην τοποθέτησή του, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στην ευρύτερη σημασία των δημόσιων χώρων για την πρωτεύουσα. «Η Αθήνα χρειάζεται το Μετρό. Χρειάζεται και τις πλατείες της», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη των υποδομών δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των κοινόχρηστων χώρων που είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τη διπλή ανάγκη της πόλης για σύγχρονες μεταφορικές υποδομές, αλλά και για τη διατήρηση και αξιοποίηση των χώρων πρασίνου και αναψυχής.

Ο δήμαρχος κατέληξε με μια σαφή προειδοποίηση, τονίζοντας ότι «Κανείς δεν δικαιούται να στερεί από μια γειτονιά τον δημόσιο χώρο της επ’ αόριστον». Αυτή η φράση υποδηλώνει την αποφασιστικότητα του δήμου να προστατεύσει τους δημόσιους χώρους και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες δεν θα στερούνται επ’ αόριστον την πρόσβαση σε αυτούς, ακόμη και ενόψει μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Η πλατεία Εξαρχείων, ως κεντρικός δημόσιος χώρος, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διεκδίκησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki