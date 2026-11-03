Δημοσκόπηση Alco: Ο Νίκος Δένδιας ο πιο επιτυχημένος υπουργός, οι απόψεις για την τεχνητή νοημοσύνη

Τα ευρήματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco για λογαριασμό του Alpha παρουσιάστηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η έρευνα εστίασε στις απόψεις των πολιτών για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, με τον Νίκο Δένδια να βρίσκεται στην κορυφή, ενώ παράλληλα διερεύνησε τη στάση τους απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και την πρόθεση ψήφου, το πρώτο μέρος της οποίας είχε παρουσιαστεί την προηγούμενη ημέρα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026.

Οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ο Νίκος Δένδιας αναδεικνύεται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το 22% των ερωτηθέντων απάντησε ότι τον θεωρεί τον πιο επιτυχημένο. Ακολουθούν στη λίστα των επιτυχημένων υπουργών ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Νίκη Κεραμέως και ο Βασίλης Κικίλιας.

Ειδικότερα, για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, το 13% των πολιτών τον θεωρεί επιτυχημένο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό, το 44% των ερωτηθέντων, απάντησε «κανένας» στην ερώτηση για τον πιο επιτυχημένο υπουργό. Όταν το ίδιο ερώτημα τέθηκε ειδικά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, το 49% επέλεξε τον Νίκο Δένδια και το 35% τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους πολίτες

Η δημοσκόπηση κατέγραψε επίσης τον βαθμό χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από τους πολίτες. Το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί «αρκετά» την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ένα 6% απάντησε ότι τη χρησιμοποιεί «πολύ». Συνολικά, το 38% των πολιτών κάνει εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, το 28% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε πως χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη «λίγο», ενώ ένα 33% δήλωσε ότι δεν τη χρησιμοποιεί «καθόλου». Αυτά τα στοιχεία σκιαγραφούν ένα μεικτό τοπίο όσον αφορά την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από την ελληνική κοινωνία.

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της έρευνας αφορά τις απόψεις των πολιτών για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Το 34% των συμμετεχόντων διατυπώνει την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, το 23% των πολιτών πιστεύει ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ένα σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό, το 24%, εκτιμά ότι οι θέσεις εργασίας θα μειωθούν εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που υποδηλώνει μια διάσταση απόψεων και πιθανών ανησυχιών.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, ένα εύρημα που παρουσιάστηκε την προηγούμενη ημέρα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) διαμορφώνεται στις 10 μονάδες. Τα ποσοστά αφορούν την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,4%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 13,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, το ΚΚΕ με 7,1% και η Ελληνική Λύση με 5,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 3,7%, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων, που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, συγκεντρώνει 3,2%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνει 3,1% και το ΜέΡΑ25 2,5%.

Τέλος, η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,8%, η Νίκη 1,7% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 0,7%. Το ποσοστό για «άλλο κόμμα» διαμορφώνεται στο 4,1%.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos