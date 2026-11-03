Τσίπρας σε Μητσοτάκη: «Αντί για λάσπη, να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα»

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντά με σκληρό προσωπικό τόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καλώντας τον να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπαινιγμούς περί εξόφλησης «γραμματίων» μέσω της αναμόρφωσης του Ποινικού Κώδικα το 2019. Ο πρώην πρωθυπουργός τον επικρίνει για λασπολογία και συκοφαντία, υπερασπιζόμενος τη μεταρρύθμιση και τονίζοντας ότι συντάχθηκε από πολυμελή νομοπαρασκευαστική επιτροπή διακεκριμένων νομικών. Ζητά από τον πρωθυπουργό να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις, αλλιώς να σταματήσει τις αιχμές.

Κάλεσμα για ονόματα και διευθύνσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει «με ονόματα και διευθύνσεις τώρα». Τόνισε ότι, αλλιώς, ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει να ρίχνει λάσπη και να συκοφαντεί, προσθέτοντας εμφατικά «Ως εδώ».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να εγκαταλείψει τους υπαινιγμούς και να παρουσιάσει στοιχεία, αντί να συνεχίζει τη λασπολογία. Η παρέμβαση του κ. Τσίπρα έρχεται ως απάντηση στους υπαινιγμούς του πρωθυπουργού περί εξόφλησης «γραμματίων» μέσω της αναμόρφωσης του Ποινικού Κώδικα.

Η απάντηση για τον «αρχιερέα της διαφθοράς»

Στην αρχή της δήλωσής του, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην αναφορά του πρωθυπουργού στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς». Για το συγκεκριμένο ζήτημα, παρέπεμψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις συνεντεύξεις του ανιψιού του, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει παρά να παρακολουθήσει ξανά τις συνεντεύξεις του ανιψιού του κ. Δημητριάδη, που μέχρι να φάει τη σφαίρα για λογαριασμό του, ήταν το αφεντικό του Μαξίμου». Με αυτό τον τρόπο, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε περαιτέρω προσωπικό τόνο στην αντιπαράθεση.

Η συνολική αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) καταγγέλλει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να αφήσει υπονοούμενα εις βάρος του. Ως αφορμή για αυτή την ενέργεια, χρησιμοποιήθηκε η συνολική αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναμόρφωση ως μία μεγάλη μεταρρύθμιση για τη χώρα. Επισήμανε, μάλιστα, ότι αποτέλεσε την πρώτη συνολική αναμόρφωσή του στη χώρα μετά το 1950, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της.

Η σύνταξη από πολυμελή επιτροπή νομικών

Για να τελειώνει το «καλαμπούρι», όπως σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ξεκαθάρισε ότι τη σύνταξη μιας τέτοιας μεταρρύθμισης αναλαμβάνει, όπως είθισται, πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Ποινικού Κώδικα του 2019.

Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους πιο λαμπρούς επιστήμονες του νομικού κόσμου της χώρας, διακεκριμένους επιστήμονες. Αυτοί οι επιστήμονες συνέταξαν το κείμενο έπειτα από πολύχρονη προεργασία, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2010.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι την εργασία τους παρέδωσαν στην τότε κυβέρνηση. Αυτή η εργασία ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2019, μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές, όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι αιχμές προσβάλλουν τον νομικό κόσμο

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αιχμές περί εξόφλησης «γραμματίων» στρέφονται όχι μόνο εναντίον του ίδιου, αλλά και εναντίον των επιστημόνων που συνέταξαν τον κώδικα. Αυτό το γεγονός, όπως είπε, προσβάλλει ευθέως τον νομικό κόσμο της χώρας.

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε σε επικριτικό τόνο: «Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δε προσβάλλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας». Ζήτησε εκ νέου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εγκαταλείψει τους υπαινιγμούς και να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit