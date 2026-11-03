Διονυσία Αυγερινοπούλου: Διαψεύδει κατηγορηματικά εμπλοκή στην υπόθεση του «Mr Χωριάτικο»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία Αυγερινοπούλου, απάντησε με κατηγορηματικό τρόπο σε δημοσίευμα που τη φέρει να εμπλέκεται στην υπόθεση του προφυλακισμένου «Mr Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου. Η κ. Αυγερινοπούλου διαψεύδει οποιαδήποτε επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την εν λόγω υπόθεση. Στη δήλωσή της, υπογραμμίζει πως με τον πρώην σύντροφό της, Πέτρο Μακρή, έχουν χωρίσει από το 2019.

Η απάντηση της βουλευτού

Η Διονυσία Αυγερινοπούλου, βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας Documento. Τόνισε ότι δεν είχε και δεν έχει καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την εταιρεία που αναφέρεται στο δημοσίευμα, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η σχέση της με τον κ. Πέτρο Μακρή έχει λήξει από το 2019. Παρόλα αυτά, ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούν αγαστές οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του παιδιού τους.

Το δημοσίευμα και οι ισχυρισμοί

Το δημοσίευμα του Documento, στο οποίο απαντά η κ. Αυγερινοπούλου, εμπλέκει την ίδια και τον πρώην σύντροφό της, Πέτρο Μακρή, με τον προφυλακισμένο «Mr Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο πρώην σύζυγος της βουλευτού φέρεται να είναι συνέταιρος του «Mr. Χωριάτικου» μέσω offshore εταιρείας, η οποία φέρεται να διαχειρίζεται δεκάδες εκατομμύρια.

Πιο αναλυτικά, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Πέτρος Μακρής εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της offshore εταιρείας Desidia Ventures Inc., η οποία έχει έδρα στα Νησιά Μάρσαλ. Φέρεται να κατέχει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 10% ανήκει στη σύζυγο του Άγγελου Γιαννακόπουλου, Ekaterina Vlasenko. Η υπόθεση αφορά φοροδιαφυγή με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο» μέσω αυτού του εταιρικού σχήματος offshore.

Ερωτήματα για το πόθεν έσχες και δημόσιες αναφορές

Το δημοσίευμα του Documento εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με τις δηλώσεις πόθεν έσχες της κ. Αυγερινοπούλου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στις δηλώσεις του 2019, όταν η ίδια επανεξελέγη βουλευτής, απουσιάζει η δήλωση περιουσιακών στοιχείων του τότε συζύγου της, καθώς η κ. Αυγερινοπούλου δηλώνει άγαμη.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι σε δημόσιες αναφορές και συνεντεύξεις, ο κ. Μακρής είχε παρουσιαστεί ως σύζυγος της βουλευτού μέχρι και το 2025. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ενισχύει την ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος.

Η αντίδραση των κομμάτων

Νωρίτερα, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν εκδώσει ανακοινώσεις, ζητώντας απαντήσεις από τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ, ειδικότερα, ζητούσε από την κυβέρνηση και την Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου «καθαρές απαντήσεις».

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι, βάσει του δημοσιεύματος, «ο πρώην σύζυγος της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία Αυγερινοπούλου, φέρεται να είναι συνέταιρος του «Mr. Χωριάτικου» με offshore δεκάδων εκατομμυρίων». Το κόμμα υπογράμμισε ότι παραμένουν σοβαρά ερωτήματα αναπάντητα.

Σεβασμός στον Τύπο και στοχοποίηση

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Διονυσία Αυγερινοπούλου, στην απάντησή της, υπογράμμισε τον σεβασμό της στον ρόλο του Τύπου ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός. Δήλωσε ότι αποδέχεται κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική, θεωρώντας την μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ωστόσο, η κ. Αυγερινοπούλου χαρακτήρισε ως αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς της την προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός της σε υποθέσεις με τις οποίες, όπως τονίζει, δεν έχει την παραμικρή σχέση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit