Ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην ΕΛΑΣ με βίντεο του Ανδρέα Παπανδρέου

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, εξαπέλυσε επίθεση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Η επίθεση αυτή έλαβε χώρα με αφορμή τις αναφορές του τομεάρχη Πολιτισμού της ΕΛΑΣ, Χάρη Μαυρουδή, σχετικά με την άνοδο της Ακροδεξιάς. Ο κ. Δουδωνής χρησιμοποίησε το χιούμορ και ένα βίντεο του Ανδρέα Παπανδρέου για να κατηγορήσει την ΕΛΑΣ ότι αναζητά τις αιτίες του προβλήματος στα… μπουζούκια.

Η επίθεση του Παναγιώτη Δουδωνή στην ΕΛΑΣ

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε επίθεση με «όπλο» το χιούμορ και τον… Ανδρέα Παπανδρέου, όπως αναφέρεται, εναντίον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα. Η παρέμβαση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ήρθε ως απάντηση σε δηλώσεις που αφορούσαν την άνοδο της Ακροδεξιάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δουδωνής κατηγόρησε την ΕΛΑΣ ότι επιλέγει να αναζητά τις αιτίες για την άνοδο της Ακροδεξιάς σε χώρους διασκέδασης, όπως τα μπουζούκια. Με αυτό τον τρόπο, ο βουλευτής Επικρατείας επιχείρησε να αποδομήσει με σαρκασμό τις τοποθετήσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «βρήκε τη λύση στο πρόβλημα».

Οι δηλώσεις του Χάρη Μαυρουδή και η αντίδραση

Αφορμή για την έντονη παρέμβαση του Παναγιώτη Δουδωνή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του τομεάρχη Πολιτισμού της ΕΛΑΣ, Χάρη Μαυρουδή. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ερμήνευσε αυτές τις δηλώσεις ως μια προσπάθεια απόδοσης ευθυνών στα μπουζούκια για την ενίσχυση της Ακροδεξιάς στην πολιτική σκηνή.

Ο κ. Δουδωνής επέλεξε να εκφράσει την κριτική του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα. Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε τη στάση και τις ενέργειες του δικού του κόμματος με την προσέγγιση που υιοθέτησε η ΕΛΑΣ στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Αιχμηρά σχόλια και αντιπαράθεση για τον φασισμό

Στην ανάρτησή του, ο Παναγιώτης Δουδωνής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αντίθετα με εμάς, που με παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες, τα δικαστήρια που μας σέρνουν ακόμα, αγωνιζόμαστε εναντίον του φασισμού και της ακροδεξιάς, η ζαλισμένη ΕΛΑΣ του Τσίπρα βρήκε τη λύση στο πρόβλημα». Με αυτή τη δήλωση, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε τη διαφορά στην προσέγγιση των δύο κομμάτων.

Συνέχισε, δίνοντας έναν σαφώς ειρωνικό τόνο στην τοποθέτησή του, δηλώνοντας με σκωπτικό ύφος: «Για την άνοδο της ακροδεξιάς φταίνε τα μπουζούκια. Δείτε τι λέει ο τομεάρχης Πολιτισμού της ΕΛΑΣ». Με αυτό τον τρόπο, ο κ. Δουδωνής προσπάθησε να αναδείξει την αντίθεσή του στην ερμηνεία της ΕΛΑΣ για τις αιτίες του φαινομένου.

Η παρέμβαση του Ανδρέα Παπανδρέου και το μήνυμα

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίστηκε μόνο στο γραπτό σκωπτικό σχόλιο και την κριτική. Συνόδευσε την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα βίντεο, το οποίο περιείχε απόσπασμα από παλαιότερη ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στη Βουλή.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στα μπουζούκια, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό του ύφος. Ο Παναγιώτης Δουδωνής σχολίασε την επιλογή του βίντεο, παραπέμποντας ευθέως στον Ανδρέα Παπανδρέου, με τη φράση: «Αντί άλλης ανάλυσης, ένα μικρό απόσπασμα από τον μεγάλο». Με αυτή την κίνηση, ο κ. Δουδωνής θέλησε να ενισχύσει το επιχείρημά του και να προσδώσει ιστορική διάσταση στην κριτική του.

Με πληροφορίες από: Newsit