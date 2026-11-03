Η ισπανική κυβέρνηση δεσμεύεται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη μετά τα πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανέλαβε σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2026, τη δέσμευση να εργαστεί «αδιάκοπα» προκειμένου να «ανακτήσει την εμπιστοσύνη» των πολιτών στα τρένα. Η χώρα θρηνεί για δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο, γεγονός που έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας του δεύτερου μεγαλύτερου δικτύου υψηλής ταχύτητας στον κόσμο. Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ούρντα την περασμένη Τετάρτη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 69 ανθρώπων.

Δέσμευση για ασφάλεια και εμπιστοσύνη

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόσφατο δυστύχημα και στην επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουν οι επιβάτες στα τρένα με αίσθημα ασφάλειας. Ο κ. Πουέντε δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεσμευόμαστε να εργαστούμε αδιάκοπα προκειμένου να αποκτήσουμε και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας».

Ο υπουργός, ο οποίος δέχεται πιέσεις από την αντιπολίτευση για παραίτηση μετά την τραγωδία στην Ούρντα, απέρριψε τις σχετικές εκκλήσεις. Αντ' αυτού, παρουσίασε ένα «έκτακτο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου υψηλής ταχύτητας», παράλληλα με ένα σχέδιο στήριξης των επιζώντων και των οικογενειών των θυμάτων. Αναγνώρισε την κρισιμότητα της κατάστασης, δηλώνοντας ότι «τα τρομερά δυστυχήματα που συνέβησαν στη γραμμή Μαδρίτη-Σεβίλλη μάς δείχνουν την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί αυτό το σύστημα και να βελτιωθούν τα πρωτόκολλα δράσης του».

Το πολύνεκρο δυστύχημα στην Ούρντα

Το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε την Ισπανία συνέβη την περασμένη Τετάρτη στην Ούρντα, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν με τραγικές συνέπειες. Ο απολογισμός των νεκρών ανήλθε στους 69, προσθέτοντας θλίψη στη χώρα που βιώνει ένα δεύτερο πολύνεκρο συμβάν σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Αυτή η επανάληψη σοβαρών ατυχημάτων έχει θέσει σε πρώτο πλάνο την ασφάλεια του εκτεταμένου ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο όσον αφορά την υψηλή ταχύτητα. Η ανάγκη για άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας έχει γίνει πλέον επιτακτική, όπως τόνισε και ο υπουργός Μεταφορών.

Νέα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας

Στο πλαίσιο του έκτακτου σχεδίου που παρουσίασε ο υπουργός Όσκαρ Πουέντε, περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ένα από τα βασικά μέτρα προβλέπει ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κέντρο ελέγχου, όταν αυτό δεν διαθέτει τη βοήθεια συστημάτων αυτόματου μπλοκαρίσματος, θα επιτηρούνται και θα αξιολογούνται από τουλάχιστον έναν δεύτερο συνάδελφο. Αυτό αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους και στην ενίσχυση της επίβλεψης.

Επιπλέον, στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η ανάπτυξη λογισμικού για τα κέντρα ελέγχου, το οποίο θα εκδίδει αυτόματες ειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους ή προβλήματα. Ένα ακόμα «πρωτοφανές», όπως το χαρακτήρισε ο υπουργός, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα εποπτεύει το δίκτυο. Στόχος του είναι να «ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους» μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για την τραγωδία της 28ης Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διεξάγεται, η τραγωδία της 28ης Οκτωβρίου ενδέχεται να οφείλεται σε λάθος που έγινε σε κέντρο ελέγχου της κυκλοφορίας. Το λάθος αυτό φέρεται να συνέβη μετά από βλάβη στα πληροφορικά συστήματα του δικτύου. Η συγκεκριμένη βλάβη στο αυτόματο σύστημα ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση όλων των τρένων σε ένα τμήμα της γραμμής μήκους 63 χιλιομέτρων.

Παρά την ακινητοποίηση, ένας χειριστής έδωσε το «πράσινο φως» σε ένα τρένο να ξεκινήσει ξανά, αγνοώντας πιθανώς την παρουσία ενός άλλου συρμού που βρισκόταν σταματημένος στην ίδια γραμμή. Λίγα λεπτά αργότερα, ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση, με την ταχύτητα των τρένων να εκτιμάται μεταξύ 160 και 200 χιλιομέτρων την ώρα, οδηγώντας στην πολύνεκρη τραγωδία.

Προσωρινή μείωση δρομολογίων και μελλοντικές αναβαθμίσεις

Ως άμεσο μέτρο, ο υπουργός Πουέντε ανακοίνωσε επίσης την προσωρινή μείωση των δρομολογίων στη γραμμή Μαδρίτης-Ανδαλουσίας. Αυτή η μείωση θα τεθεί σε ισχύ μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες ασφάλισης της γραμμής. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην αποφυγή περαιτέρω ατυχημάτων κατά την περίοδο των εργασιών.

Η μείωση των δρομολογίων θα ισχύσει μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος σηματοδότησης ERTMS Επιπέδου 2. Η εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του προηγμένου συστήματος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας.

Με πληροφορίες από: Newsit