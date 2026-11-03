Η Μιλένα Αποστολάκη απαντά στον Κ. Πιερρακάκη για το ιδιωτικό χρέος και τους δανειολήπτες

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κ. Πιερρακάκη. Η επίθεση έλαβε χώρα κατά την επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το ιδιωτικό χρέος. Η κ. Αποστολάκη τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τροπολογία με στόχο την προστασία των δανειοληπτών, αντιπαραθέτοντας παράλληλα τη δική του ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.

Αντιπαράθεση για την υπευθυνότητα και τα «δώρα»

Κατά την τοποθέτησή της, η Μιλένα Αποστολάκη απάντησε σε σχετική αναφορά του υπουργού, υπογραμμίζοντας με σαφήνεια ότι «μαθήματα υπευθυνότητας το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται από τον κ. Πιερρακάκη». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια «συγκινητική προσπάθεια διαχείρισης του πολιτικού κόστους της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι ο Υπουργός επιστρατεύτηκε στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής «φέρνοντας δήθεν δώρα». Η κ. Αποστολάκη διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση ανακάλυψε «σήμερα την ανάγκη πολλαπλασιασμού των προστίμων και παρέμβασης στο επιτόκιο του εξωδικαστικού μηχανισμού». Υπενθύμισε επίσης τις προηγούμενες εξαγγελίες του Υπουργού, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί με βίντεο που είχε αναρτηθεί στις 3 Οκτωβρίου.

Κατηγορίες για μνημονιακό δικομματισμό και λειτουργία funds

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Πιερρακάκη ότι επιχείρησε να αναζωπυρώσει τον μνημονιακό δικομματισμό. Σύμφωνα με την ίδια, ο Υπουργός απέφυγε την ουσιαστική αντιπαράθεση για το ιδιωτικό χρέος, εστιάζοντας σε άλλες πτυχές.

Η κ. Αποστολάκη επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «Τσίπρας και Μητσοτάκης υπήρξαν και οι δυο πολύ αποτελεσματικοί για την ίδρυση και ασύδοτη λειτουργία funds και servicers», υπογραμμίζοντας την κοινή ευθύνη στην ανάπτυξη αυτών των μηχανισμών.

Η απόσυρση του άρθρου 23 και η δικαστική προστασία

Η Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε την απόσυρση του άρθρου 23 ως «σημαντική κοινοβουλευτική νίκη στα έδρανα της Βουλής όπου και συντελέστηκε». Παράλληλα, απέρριψε ως ψευδή τον ισχυρισμό του Υπουργού ότι η επίμαχη διάταξη δεν δυσχέραινε τη θέση των οφειλετών.

Όπως εξήγησε η βουλευτής, η μετατροπή μιας ιδιωτικής συμφωνίας ρύθμισης σε εκτελεστό τίτλο στερούσε από τους δανειολήπτες ένα κρίσιμο στάδιο δικαστικής προστασίας. «Τα στάδια της δικαστικής προστασίας δεν αποτελούν γραφειοκρατικό στάδιο», υπογράμμισε με έμφαση, τονίζοντας τη σημασία τους για τους πολίτες.

Συνεχιζόμενες προβληματικές ρυθμίσεις και τροπολογία ΠΑΣΟΚ

Η κ. Αποστολάκη ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης δεν αίρει τον προσχηματικό χαρακτήρα της κυβερνητικής επίκλησης της προστασίας των δανειοληπτών. Όπως ανέφερε, παραμένουν σοβαρές προβληματικές ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση διατηρεί αντίστοιχη πρόβλεψη στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Για την κατάργηση αυτής της πρόβλεψης, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τη δική του τροπολογία, επιδιώκοντας την περαιτέρω προστασία των δανειολήπτών.

Αποτελέσματα κυβερνητικής πολιτικής και επικρίσεις

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, η Μιλένα Αποστολάκη επισήμανε συγκεκριμένα στοιχεία. Το έτος 2025, καταγράφηκαν 25.565 ολοκληρωμένοι πλειστηριασμοί κατοικιών και κατοικιών με οικόπεδο. Αυτός ο αριθμός έρχεται σε αντιπαράθεση με τους 4.536 πλειστηριασμούς που είχαν καταγραφεί το 2021, αναδεικνύοντας μια σημαντική αύξηση.

Επιπλέον, η βουλευτής τόνισε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμεναν στα 78,4 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της κριτικής της, επέκρινε επίσης την κατάργηση του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, τις προκαταβολές έως 15% για τη ρύθμιση οφειλών, καθώς και τη μη εφαρμογή της απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τέλος, αναφέρθηκε στον κερδοσκοπικό χαρακτήρα που, κατά την άποψή της, διέπει ορισμένες πτυχές του συστήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki