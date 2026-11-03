Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, δικαστική ήττα για τον Τραμπ

Οι κάλπες άνοιξαν στην Καλιφόρνια για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με σχεδόν 26 εκατομμύρια εγγεγραμμένους πολίτες να καλούνται να ψηφίσουν. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα μία ημέρα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απορρίψει επείγον αίτημα της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ που αφορούσε χιλιάδες επιστολικά ψηφοδέλτια. Οι εκλογές θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για το δεύτερο μισό της προεδρίας του Τραμπ.

Η σημασία της Καλιφόρνιας στις ενδιάμεσες εκλογές

Η Καλιφόρνια, η πολυπληθέστερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία της εκλογικής αναμέτρησης. Διαθέτει 52 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσωπήτων, με τους Δημοκρατικούς να ελπίζουν στην εξασφάλιση της πλειοψηφίας σε αυτές.

Οι ψηφοφόροι στην πολιτεία καλούνται επίσης να επιλέξουν τον διάδοχο του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ. Η Καλιφόρνια θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών, ωστόσο οι εκλογές διεξάγονται μετά από σημαντικές αλλαγές στα όρια ορισμένων εκλογικών περιφερειών.

Δικαστική απόφαση για τα επιστολικά ψηφοδέλτια

Τη Δευτέρα (2/11), το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε επείγον αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να παρέμβει σε διαμάχη σχετικά με χιλιάδες επιστολικά ψηφοδέλτια στην Καλιφόρνια. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριζε ότι τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια είχαν εκδοθεί για άτομα που δεν διαθέτουν την αμερικανική υπηκοότητα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα παρέμβασης, με την απόφαση να εκδίδεται λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας στην πολιτεία. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τη διαδικασία των ενδιάμεσων εκλογών.

Αναδιαμόρφωση του εκλογικού χάρτη

Το 2025, οι ψηφοφόροι ενέκριναν πρόταση του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση του εκλογικού χάρτη της πολιτείας. Αυτή η πρωτοβουλία ήρθε ως απάντηση σε αντίστοιχες ενέργειες σε πολιτείες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές αναπροσάρμοσαν τα όρια αρκετών περιφερειών, με στόχο να καταστούν ευνοϊκότερες για τους υποψηφίους των Δημοκρατικών. Οι αλλαγές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη μάχη για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσωπήτων, καθώς ακόμη και μικρές μεταβολές στον αριθμό των εδρών μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πλειοψηφίας.

Οι Βρυξέλλες και η διατλαντική σχέση

Στην βελγική πρωτεύουσα, διπλωμάτες και αξιωματούχοι παραμένουν αβέβαιοι ότι μια αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσιγκτον θα μεταφραζόταν σε μια πιο αξιόπιστη ή φιλική Αμερική για την Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες δεν τρέφουν ελπίδες ότι μια νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα αποκαταστήσει τη διατλαντική σχέση.

Η εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού μπλοκ στην Ουάσινγκτον έχει κλονιστεί από την επανειλημμένη αμφισβήτηση των δεσμεύσεων ασφαλείας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, τις διαφωνίες του με τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη Γροιλανδία, καθώς και την αμφίσημη προσέγγισή του στην υποστήριξη της Ουκρανίας. Ένας διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε στον Reporter ότι «Αυτό που έχει καταστραφεί τα τελευταία χρόνια δεν θα ξαναχτιστεί έτσι απλά, και μια νίκη των Δημοκρατικών δεν θα αλλάξει πολλά για εμάς εδώ», προσθέτοντας πως «Ο ευρωσκεπτικισμός έχει γίνει πολύ έντονος στη σκέψη της ελίτ των ΗΠΑ».

Ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν ένα μέλλον στο οποίο η αμερικανική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τις συνεισφορές τους για να καλύψουν το κενό που άφησε η Ουάσιγκτον.

Το ευρωπαϊκό μπλοκ έχει κινητοποιήσει 97,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία. Συλλογικά, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας που έχει διατεθεί. Η συνολική βοήθεια από χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής και οικονομικής υποστήριξης, ανήλθε σε 137 δισεκατομμύρια ευρώ από την εισβολή της Ρωσίας το 2022 έως τον Αύγουστο του 2026. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ είχαν παράσχει συνολικά 115 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την παρακολούθηση δεδομένων του Ινστιτούτου του Κιέλου.

Στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του περασμένου μήνα, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν επίσης να καλύψουν τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το επόμενο έτος. Οι απειλές του Τραμπ για δασμούς και η εμπορική συμφωνία που οι Βρυξέλλες τελικά ένιωσαν την ανάγκη να υπογράψουν έχουν αποκαλύψει τα όρια της επιρροής της Ευρώπης στην Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki