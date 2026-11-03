Αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές: Οι κρίσιμες μάχες και τα ζητήματα που κρίνουν τον νικητή

Εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες καλούνται την Τρίτη στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες διεξάγονται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αναμετρήσεις αυτές είναι καθοριστικές, καθώς θα κρίνουν τόσο τοπικά ζητήματα όσο και τον έλεγχο του Κογκρέσου. Συγκεκριμένα, διεκδικούνται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ παράλληλα τίθεται προς εκλογή περίπου το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας, δηλαδή 34 από τις συνολικά 100.

Η διαδικασία της πρόωρης ψηφοφορίας έχει ήδη καταγράψει υψηλά ποσοστά συμμετοχής, ξεπερνώντας εκείνη της αντίστοιχης περιόδου κατά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022. Το αποτέλεσμα των φετινών εκλογών αναμένεται να κριθεί κυρίως από ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα το πορτοφόλι των πολιτών, όπως αναδεικνύεται από έναν αναλυτικό οδηγό του Bloomberg για τις κρίσιμες αυτές μάχες.

Ο ρόλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και η οικονομία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου τα ποσοστά αποδοχής έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πέρασε τον τελευταίο μήνα περιοδεύοντας σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος του ήταν να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους ενόψει των εκλογών. Η υποχώρηση της αποδοχής του αποδίδεται, σύμφωνα με τις πηγές, στους χειρισμούς του στην οικονομία και στον πόλεμο του στο Ιράν, γεγονότα που πυροδότησαν μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα και ένα κύμα πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος είχε αρχικά χαρακτηρίσει «απάτη» τις ανησυχίες των πολιτών για το κόστος ζωής. Ωστόσο, στη συνέχεια επιχείρησε να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους, προβάλλοντας μεγάλα επενδυτικά έργα σε αμφίρροπες πολιτείες. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι οι τιμές της ενέργειας θα μειωθούν μετά τις εκλογές και έφτασε να υποσχεθεί επιταγές 5.000 δολαρίων, εάν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Παρά τις προσπάθειές του, συχνά δυσκολεύεται να παραμείνει προσηλωμένος στο κεντρικό προεκλογικό του μήνυμα.

Ο πληθωρισμός στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την έκβαση των εκλογών είναι ο πληθωρισμός. Ο βασικός δείκτης πληθωρισμού κατέγραψε τον Σεπτέμβριο τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων έξι μηνών. Αυτό το στοιχείο, σύμφωνα με συμβούλους πολιτικής στρατηγικής που μίλησαν στο Bloomberg, είναι αυτό που θα παραμείνει στο μυαλό των ψηφοφόρων όταν προσέλθουν στις κάλπες.

Το κόστος ζωής και η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών φαίνεται να αποτελούν το κεντρικό ζήτημα που απασχολεί τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Οι ανησυχίες για το πορτοφόλι τους υπερτερούν άλλων θεμάτων, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους την ημέρα των εκλογών.

Οι πιθανές συνέπειες για την κυβέρνηση

Η έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών θα έχει άμεσες συνέπειες για την κυβέρνηση. Εάν οι Ρεπουμπλικανοί χάσουν την πλειοψηφία στο ένα ή και στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, η κυβέρνησή του θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με αυστηρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτός ο έλεγχος θα μπορούσε να αποδειχθεί ανυπέρβλητος.

Επιπλέον, μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών από το Κογκρέσο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές πολιτικές αναταράξεις και να επηρεάσει την ικανότητα της κυβέρνησης να προωθήσει το νομοθετικό της έργο κατά την επόμενη περίοδο.

Η εικόνα από την πρόωρη ψηφοφορία

Πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών, περίπου 57 εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη ψηφίσει. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν έως τη Δευτέρα από το Εργαστήριο Εκλογών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Σε 27 πολιτείες που επιτρέπουν την πρόωρη ψηφοφορία και παράλληλα καταγράφουν την κομματική εγγραφή των ψηφοφόρων, παρατηρείται μια συγκεκριμένη κατανομή. Περίπου το 43% των ψήφων που έχουν κατατεθεί αυτοπροσώπως ή έχουν επιστραφεί μέσω της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας προέρχεται από εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς. Αντίθετα, μόλις το 32% των ψήφων αυτών προέρχεται από εγγεγραμμένους Ρεπουμπλικανούς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Ωστόσο, η ερμηνεία αυτών των στατιστικών απαιτεί πολλές επιφυλάξεις, όπως επισημαίνεται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis