Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες, κρίσιμη αναμέτρηση για το Κογκρέσο

Ώρα μηδέν για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι κάλπες ανοίγουν σταδιακά σε διάφορες πολιτείες. Εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, για να ψηφίσουν σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώνει μια έντονη προεκλογική περίοδο. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα καθορίσει την ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο και θα αποτελέσει την πρώτη πανεθνική ετυμηγορία για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η έναρξη της εκλογικής διαδικασίας

Οι κάλπες άνοιξαν αρχικά στις πολιτείες της Ανατολικής Ακτής της Αμερικής, σηματοδοτώντας την έναρξη της ψηφοφορίας. Συγκεκριμένα, η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στο Κονέκτικατ, στην Ιντιάνα, στο Κεντάκι, στο Μέιν, στο Νιου Χάμσαϊρ, στο Νιου Τζέρσεϊ, στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια. Η προσέλευση των ψηφοφόρων γίνεται είτε δια ζώσης, κατά την πρόωρη ψηφοφορία ή την ημέρα των εκλογών, είτε ταχυδρομικώς.

Η σταδιακή έναρξη της ψηφοφορίας σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ θέτει σε κίνηση μια διαδικασία που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Η έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών είναι κομβικής σημασίας για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς θα διαμορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας των δύο σωμάτων του Κογκρέσου για την επόμενη περίοδο.

Η κρισιμότητα των ενδιάμεσων εκλογών

Οι ενδιάμεσες εκλογές συνιστούν μια κρίσιμη αναμέτρηση, καθώς το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου ή εάν θα χρειαστεί να διαχειριστεί μια Βουλή ή Γερουσία υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών. Πρόκειται για την πρώτη πανεθνική ετυμηγορία που αφορά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, σφραγίζοντας την ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Σε αντίθεση με τις προεδρικές εκλογές, στις ενδιάμεσες εκλογές δεν υπάρχει Σώμα Εκλεκτόρων. Αυτό σημαίνει ότι η καταμέτρηση αφορά άμεσα τη λαϊκή ψήφο ανά περιφέρεια και πολιτεία, δίνοντας ένα πιο άμεσο στίγμα των προτιμήσεων των Αμερικανών ψηφοφόρων. Η έντονη προεκλογική περίοδος που προηγήθηκε υπογραμμίζει το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης.

Αναμονή για τα πρώτα αποτελέσματα και exit polls

Η αγωνία για την έκβαση των εκλογών κορυφώνεται, με τα πρώτα exit polls να αναμένονται περίπου στις 12 ώρα Ελλάδας. Ειδικότερα, το πρώτο πακέτο στοιχείων του AP Voter Poll θα είναι διαθέσιμο στις 00:00 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, ξημερώματα Τετάρτης 4 Νοεμβρίου. Τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά μετά τις 2.

Τα μεγάλα δημοσιογραφικά δίκτυα, με επικεφαλής το Associated Press (AP), προβαίνουν σε εκτιμήσεις νίκης, γνωστές ως «race calls», βασιζόμενα σε πρόωρα και ανεπίσημα αποτελέσματα. Το AP έχει δηλώσει ότι δεν ανακηρύσσει νικητή εάν δεν είναι «απόλυτα βέβαιο για το αποτέλεσμα», αναλύοντας τους τοπικούς κανόνες, το ιστορικό των περιφερειών, καθώς και τη ροή και τον τρόπο ενσωμάτωσης των ψηφοδελτίων.

Η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων

Η διαδικασία καταμέτρησης των ψηφοδελτίων στις ΗΠΑ περιλαμβάνει διάφορες ιδιαιτερότητες. Τα ψηφοδέλτια καταμετρώνται μηχανογραφικά, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές χειροκίνητες καταμετρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια του αποτελέσματος. Η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων απαιτεί επίσημη επικύρωση από τις τοπικές αρχές, μια διαδικασία που μπορεί να πάρει χρόνο.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. Ορισμένες πολιτείες καταμετρούν τις επιστολικές ψήφους για ημέρες μετά τις εκλογές, αρκεί να φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και την ημέρα της κάλπης. Αυτή η πρακτική επικυρώθηκε πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι οριακή, συνήθως ένα κλάσμα της ποσοστιαίας μονάδας, ενεργοποιείται αυτόματα επανακαταμέτρηση, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά, ενώ το 2024 το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών έγινε γνωστό νωρίς το πρωί της επομένης, η τελευταία μάχη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων οριστικοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου. Αυτό καταδεικνύει ότι η πλήρης εικόνα των ενδιάμεσων εκλογών μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμη, απαιτώντας υπομονή μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit