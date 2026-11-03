Η ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Βαρεμένου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο Γιώργος Βαρεμένος γνωστοποίησε σήμερα, Τρίτη, την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, μόλις μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του στο αξίωμα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας. Η κίνηση αυτή αναδιαμορφώνει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, καθώς ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται, ενώ μειώνονται τα μέλη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης

Η επιστολή του κ. Βαρεμένου προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, επισημοποίησε την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η γνωστοποίηση αυτή έλαβε χώρα σήμερα, Τρίτη, ακολουθώντας την ορκωμοσία του ως βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα. Η ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Βαρεμένου ανακοινώθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής από τον Α’ Αντιπρόεδρο, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Η απόφαση του κ. Βαρεμένου, όπως είχε αναφερθεί, ήρθε μία μέρα μετά την ανάληψη της έδρας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλοακαρνανία. Ο κ. Βαρεμένος είχε ορκιστεί βουλευτής, αναλαμβάνοντας τη θέση που είχε μείνει κενή μετά από προηγούμενες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Η διαδοχή του Μιλτιάδη Ζαμπάρα

Ο Γιώργος Βαρεμένος ανέλαβε την έδρα στην Αιτωλοακαρνανία διαδεχόμενος τον Μιλιτιάδη Ζαμπάρα. Ο κ. Ζαμπάρας είχε εκλεγεί βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023. Ωστόσο, η κοινοβουλευτική του πορεία είχε αλλάξει νωρίτερα, καθώς ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 16 Ιουλίου 2026.

Στη συνέχεια, ο Μιλιτιάδης Ζαμπάρας παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα στις 29 Οκτωβρίου 2026. Αυτή η παραίτηση ήταν το γεγονός που οδήγησε στην ανάληψη της έδρας από τον Γιώργο Βαρεμένο, ο οποίος ορκίστηκε και εν συνεχεία προχώρησε στην ανεξαρτητοποίησή του.

Οι επιπτώσεις στην κοινοβουλευτική σύνθεση

Μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Βαρεμένου, η σύνθεση της Βουλής αλλάζει, επηρεάζοντας τις αριθμητικές ισορροπίες. Ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών ανέρχεται πλέον σε 48. Αυτή η προσθήκη διατηρεί τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε υψηλά επίπεδα, όπως αναφέρεται.

Παράλληλα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αριθμεί πλέον 12 βουλευτές. Η μείωση αυτή αντανακλά τις πρόσφατες κοινοβουλευτικές μεταβολές και αναδιαμορφώνει τη δύναμη του κόμματος εντός του Κοινοβουλίου. Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων διαμορφώνονται εκ νέου με βάση αυτές τις εξελίξεις.

Προηγούμενες αποχωρήσεις και προσχωρήσεις βουλευτών

Η ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου Βαρεμένου δεν είναι η μοναδική κοινοβουλευτική εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Νωρίτερα, είχε επισημοποιηθεί η ανάληψη έδρας από τη Ζωή Αναστασοπούλου, η οποία προέρχεται από την Ηλεία. Η κυρία Αναστασοπούλου αποδέχτηκε την έδρα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού.

Σχετικά με τις προηγούμενες μετακινήσεις, ο Διονύσης Καλαματιανός, όπως και ο Μίλτος Ζαμπάρας, είχε προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Αυτές οι αλλαγές υπογραμμίζουν τη συνεχή κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και τις ανακατατάξεις που παρατηρούνται στις κοινοβουλευτικές ομάδες, επηρεάζοντας τη συνολική εικόνα της Βουλής.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr, Topontiki