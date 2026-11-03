Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Alpha 989: Ακρίβεια, καύσιμα και εθνικά θέματα στην ατζέντα

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχωρεί σήμερα συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί σε μια σειρά από τρέχοντα ζητήματα που βρίσκονται στην αιχμή του ενδιαφέροντος. Η συνέντευξη θα δοθεί στους δημοσιογράφους Τάκη Χατζή και Αθηναΐδα Νέγκα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την οικονομία έως την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού

Κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής του εμφάνισης στον Alpha 989, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και την κυβέρνηση. Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να θίξει είναι η συνεχιζόμενη πρόκληση της ακρίβειας, η οποία επηρεάζει σημαντικά τα νοικοκυριά και την αγοραστική τους δύναμη.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο κόστος των καυσίμων, ένα ζήτημα που έχει άμεσο αντίκτυπο στις μετακινήσεις και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Στην ατζέντα της συζήτησης θα περιλαμβάνονται επίσης τα εθνικά θέματα, μια κατηγορία που συχνά περιλαμβάνει τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, τις προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή και την εθνική ασφάλεια.

Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα

Στο μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της υγείας. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για κυβερνητική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), εκφράζοντας την κριτική του για τον τρόπο διαχείρισης του τομέα.

Ως απόδειξη αυτής της απαξίωσης, ο κ. Τσίπρας ανέφερε τη θητεία του Γεωργιάδη ως υπουργού Υγείας, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, διαρκεί τρία χρόνια. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε δεσμεύσεις που αφορούν την ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στήριξη των γιατρών και των νοσηλευτών.

Η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε για τις ενέργειες του πρωθυπουργού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), διαχωρίζοντας τη θέση του από αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε «απλά το καθήκον του» στον ΟΗΕ, υποδηλώνοντας ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος των συνήθων πρωθυπουργικών υποχρεώσεων.

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι η πραγματική επιτυχία σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες «κρίνεται από την αποτελεσματικότητα». Με αυτή τη φράση, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των κυβερνητικών ενεργειών το κατά πόσο αυτές επιφέρουν απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα για τη χώρα.

Οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας ομάδας διεύρυνσης, η οποία αποτελείται από 21 πρόσωπα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες του κόμματος για διεύρυνση της εκλογικής του βάσης και προσέλκυση νέων στελεχών και ψηφοφόρων.

Τα μέλη αυτής της ομάδας προέρχονται από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, συγκεκριμένα από το Κέντρο και την Κεντροαριστερά. Η επιλογή αυτή δείχνει την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί σε διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, ενισχύοντας την παρουσία του στον πολιτικό χάρτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki