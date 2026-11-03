Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το άρθρο 23

Η έντονη πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται γύρω από το άρθρο 23 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τελικά αποσύρθηκε από την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχείρησε να προσφέρει ένα ακόμη προνόμιο στα funds μέσω της επίμαχης διάταξης. Με βίντεο που ανάρτησε στα social media, κάλεσε προσωπικά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή την Τετάρτη.

Το επίμαχο άρθρο 23 και η απόσυρσή του

Το άρθρο 23, που προκάλεσε τη γενική κατακραυγή και τελικά αποσύρθηκε, αφορούσε μια διάταξη που θα διευκόλυνε σημαντικά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε περιπτώσεις αθέτησης ρυθμισμένων οφειλών. Το νομοσχέδιο ανήκε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η επίμαχη διάταξη είχε ως στόχο να προσφέρει ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εν λόγω διάταξη θα καθιστούσε τις συμβάσεις ρύθμισης οφειλών αυτόματα εκτελεστούς τίτλους. Αυτό θα στερούσε από τους οφειλέτες σημαντικά στάδια δικαστικής προστασίας, κάτι που οδήγησε στην απόσυρσή του από την κυβέρνηση μετά την κοινωνική κατακραυγή.

Οι κατηγορίες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω βίντεο που ανάρτησε το πρωί της Τρίτης (3/11) στο TikTok και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε το άρθρο 23 ως «άλλο ένα δώρο της Νέας Δημοκρατίας στα funds εις βάρος των δανειοληπτών». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αποσύρθηκε από τη διάταξη μόνο μετά την «κοινωνική κατακραυγή» που ακολούθησε την αποκάλυψη των προθέσεών της.

«Σας ξεσκεπάσαμε και μετά την κοινωνική κατακραυγή το αποσύρατε. Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης στο μήνυμά του. Η δήλωσή του αυτή σηματοδοτεί τη συνέχεια της πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Κάλεσμα για εξηγήσεις στη Βουλή

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης τον κάλεσε να προσέλθει στη Βουλή. Συγκεκριμένα, ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να δώσει εξηγήσεις την Τετάρτη για την «πρωτοφανή μεθόδευση» που επιχειρήθηκε με το άρθρο 23.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε τη σημασία της λογοδοσίας στη δημοκρατία, δηλώνοντας: «Κύριε Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις στη Βουλή. Γιατί στη Δημοκρατία δεν ισχύει ο νόμος της σιωπής. Ισχύει ο νόμος της λογοδοσίας».

Η θέση της Χαριλάου Τρικούπη

Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκαν εκτενέστερα στην ουσία της επίμαχης διάταξης. Επεσήμαναν ότι η μεθόδευση αυτή θα καθιστούσε τις συμβάσεις ρύθμισης οφειλών αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως «πρωτοφανής».

Αυτό, όπως διευκρινίστηκε, θα παρείχε στους πιστωτές ένα πρόσθετο και ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ ταυτόχρονα θα στερούσε από τους οφειλέτες τη δυνατότητα για στάδια δικαστικής προστασίας. Η κριτική αυτή εστιάζει στην απώλεια δικαιωμάτων για τους δανειολήπτες και την ενίσχυση της θέσης των funds.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis