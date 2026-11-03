Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον πρωθυπουργό για τον ΟΗΕ, με αιχμές για τον Ευάγγελο Βενιζέλο

Μία απάντηση στον πρωθυπουργό, με το βλέμμα στραμμένο και στον Ευάγγελο Βενιζέλο, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τα εθνικά ζητήματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε τις δηλώσεις του από το βήμα της συνεδρίασης της Επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος, χθες (02.11.2026) το απόγευμα. Οι τοποθετήσεις του αφορούσαν την παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ και τις σχετικές αναφορές περί «διπλωματικής επιτυχίας».

Η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ΟΗΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που διάβασε χθες, τα οποία έκαναν λόγο για «πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία» του πρωθυπουργού από την παρουσία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός «έκανε απλά το καθήκον του, όπως έπρεπε και όπως πρέπει να κάνει κάθε πρωθυπουργός της χώρας σε ανάλογες περιστάσεις».

Με αυτή τη δήλωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε εμμέσως και σε όσα είχε υποστηρίξει λίγες ώρες νωρίτερα ο πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε επίσης ότι η «εθνική επιτυχία» κρίνεται από την αποτελεσματικότητα, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής.

Η στήριξη του Ευάγγελου Βενιζέλου στον πρωθυπουργό

Λίγες ώρες πριν από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε μιλήσει στο Meganews Radio 104,6, όπου επικρότησε τη στάση του πρωθυπουργού. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που ο κ. Βενιζέλος τοποθετήθηκε επί του θέματος. Ο ίδιος δήλωσε ότι «όταν η χώρα μιλάει στον ΟΗΕ και μάλιστα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιλάει η χώρα. Δεν μιλάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος πρόσθεσε ότι «όταν λοιπόν πηγαίνει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο νόμιμος, ο δημοκρατικά νομιμοποιημένος, όποιος κι αν είναι, στον ΟΗΕ και μάλιστα ως προεδρεύων και μιλάει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, είναι δική μου υποχρέωση να τον υποστηρίξω». Τονίστηκε επίσης ότι ο κ. Βενιζέλος είναι πολιτικός με μακρά εμπειρία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έχοντας θητεύσει και στο υπουργείο Εξωτερικών μεταξύ άλλων θέσεων.

Η κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου για την έλλειψη συναίνεσης

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ερωτήθηκε αν η αντιπολίτευση είναι έτοιμη να συνδράμει την κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να εδραιώσει μία πολιτικοδιπλωματική στρατηγική και θέση. Ο πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε ότι «δεν της ζητήθηκε» κάτι τέτοιο. Υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια δεν καλλιεργείται μία πολιτική και ένα κλίμα συναίνεσης, αλλά σύγκρουσης.

Ο κ. Βενιζέλος παρατήρησε ότι αυτή η σύγκρουση είναι λογικό να οξύνεται σε προεκλογικό χρόνο. «Όταν δεν πετύχαμε έως τώρα συναίνεση στους χειρισμούς, στη στρατηγική, όχι στην εθνική αφήγηση ή στην εθνική στοχοθεσία, είναι πολύ δύσκολο να την πετύχουμε τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την ανάγκη για ευρύτερη συνεργασία στα εθνικά θέματα.

Προεκλογική περίοδος και διεθνείς εξελίξεις

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σημείωσε επίσης ότι η χώρα βρίσκεται σε μία πολύμηνη, σκληρή προεκλογική περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως τόνισε, τα διεθνή γεγονότα «τρέχουν» και δεν θα περιμένουν τον ελληνικό, εσωτερικό, πολιτικό χρόνο. Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των εθνικών θεμάτων εν μέσω εσωτερικών πολιτικών διεργασιών.

Η συζήτηση γύρω από την εξωτερική πολιτική και την αναγνώριση των διπλωματικών προσπαθειών συνεχίζεται, με τους πολιτικούς να τοποθετούνται για τον ρόλο του πρωθυπουργού και την αναγκαιότητα της συναίνεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, επιμένει ότι η αποτελεσματικότητα είναι το κριτήριο για την «εθνική επιτυχία».

Με πληροφορίες από: Newsit