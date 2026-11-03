Η πολεμική αεροπορία αποκτά ιπτάμενα τάνκερ για εναέριο ανεφοδιασμό

Η Πολεμική Αεροπορία γυρίζει σελίδα, καθώς αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία της τη δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού. Η ιστορική συμφωνία για την προμήθεια των υπερσύγχρονων αεροσκαφών KC-390 Millennium θωρακίζει την αεροπορική ισχύ της Ελλάδας και εκτοξεύει την ακτίνα δράσης των μαχητικών της σε νέες, στρατηγικές διαστάσεις. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια κομβική απόφαση για την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Η ιστορική συμφωνία και η σημασία της

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αφορά την απόκτηση τριών αεροσκαφών KC-390 Millennium, με προοπτική επέκτασης σε έξι στο μέλλον. Η προμήθεια γίνεται από τη Βραζιλία, μέσω διακρατικής συμφωνίας με την Πορτογαλία. Για δεκαετίες, η Πολεμική Αεροπορία στερείτο ενός κρίσιμου κρίκου στις σύγχρονες αεροπορικές επιχειρήσεις, αυτού του αυτόνομου ιπτάμενου τάνκερ.

Η εξάρτηση από συμμαχικές δυνάμεις ή η έλλειψη δυνατότητας παρατεταμένης παρουσίας των μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα αποτελούσε διαχρονικό επιχειρησιακό περιορισμό. Πλέον, η απόκτηση αυτών των αεροσκαφών αλλάζει ριζικά τα δεδομένα της αεροπορικής αποτροπής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων πρωτόγνωρη στρατηγική αυτονομία.

Οι δυνατότητες των KC-390 Millennium

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που φέρνουν τα KC-390 στην ελληνική φαρέτρα είναι η δυνατότητα ανεφοδιασμού των μαχητικών εν πτήσει. Τα ελληνικά αεροσκάφη, όπως τα Rafale και τα Mirage 2000-5 σε πρώτη φάση, και εν συνεχεία τα F-16 Viper και τα F-35, αποκτούν τη δυνατότητα να παραμένουν στον αέρα για πολλαπλάσιο χρόνο.

Αυτή η ικανότητα επεκτείνει δραματικά την ακτίνα δράσης τους και παρακάμπτει γεωγραφικούς περιορισμούς. Τα νέα αυτά «εργαλεία» ισχύος αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.

Δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προέβη σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο (Nuno Melo), ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεροσκάφος-τάνκερ, δηλαδή αεροσκάφος που μπορεί να ανεφοδιάζει τα μαχητικά μας στον αέρα». Διευκρίνισε ότι σε πρώτη φάση θα ανεφοδιάζονται τα Rafale και τα Mirage, ενώ έναν χρόνο μετά θα ακολουθήσουν και τα F-16.

Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε εμφατικά ότι η αποτρεπτική ισχύς της χώρας προβάλλεται μακριά από τα παραδοσιακά σύνορα, φτάνοντας σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσων σταθμών προσγείωσης. «Και ξαναλέω, συγχωρήστε με, αλλά δεν μπορώ παρά να», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υποδοχή των αεροσκαφών στην Ελευσίνα

Η Ελευσίνα και συγκεκριμένα η 112 Πτέρυγα Μάχης ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα νέα αυτά αεροσκάφη. Η εγκατάσταση των KC-390 Millennium στην 112 Πτέρυγα Μάχης θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η παρουσία τους εκεί θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των αποστολών και στην ενίσχυση της αεροπορικής αποτροπής. Η στρατηγική αυτονομία που αποκτά η Ελλάδα μέσω αυτής της προμήθειας είναι πρωτόγνωρη και αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την εθνική άμυνα.

Με πληροφορίες από: Enikos