ΗΠΑ: Ενδιάμεσες εκλογές 2026 – Τι ψηφίζουν οι Αμερικανοί

Εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αναμέτρηση αυτή χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς τα αποτελέσματά της αναμένεται να καθορίσουν τις πολιτικές ισορροπίες για το υπόλοιπο της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν για τη σύνθεση του Κογκρέσου, καθώς και για σημαντικούς τοπικούς αξιωματούχους.

Τι είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Οι εκλογές για το αμερικανικό Κογκρέσο αποτελούν μια διαδικασία που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Όταν αυτές οι εκλογές πραγματοποιούνται ακριβώς στη μέση της τετραετούς θητείας του εκάστοτε προέδρου, τότε ονομάζονται ενδιάμεσες εκλογές, ή αλλιώς "midterms". Σε αυτές τις αναμετρήσεις, οι Αμερικανοί πολίτες δεν καλούνται να εκλέξουν νέο πρόεδρο της χώρας.

Αντιθέτως, η ψήφος τους αφορά άμεσα τη σύνθεση του Κογκρέσου, το οποίο αποτελείται από δύο βασικά σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Η σημασία τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα του προέδρου να εφαρμόσει την πολιτική του ατζέντα.

Το διακύβευμα της κάλπης: Κογκρέσο και πολιτικές ισορροπίες

Το κεντρικό διακύβευμα των ενδιάμεσων εκλογών είναι το ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα θα καταφέρει να ελέγξει το Κογκρέσο. Η αναμέτρηση διεξάγεται μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ, και των Δημοκρατικών. Η επικράτηση ενός εκ των δύο κομμάτων στην πλειοψηφία του Κογκρέσου έχει άμεσες και ουσιαστικές επιπτώσεις στη διακυβέρνηση της χώρας.

Σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, είτε σε ένα είτε και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουν σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα και να δυσχεράνει την υλοποίηση των προεδρικών σχεδίων. Παράλληλα, οι ενδιάμεσες εκλογές λειτουργούν ως ένα κρίσιμο τεστ για τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας μια εικόνα του βαθμού ικανοποίησης των ψηφοφόρων από την πολιτική του.

Ποιοι αξιωματούχοι εκλέγονται

Στις ενδιάμεσες εκλογές, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν έναν μεγάλο αριθμό αξιωματούχων σε ομοσπονδιακό και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, εκλέγονται και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τα μέλη αυτά έχουν διετή θητεία, γεγονός που καθιστά τη Βουλή ένα σώμα που ανανεώνεται πλήρως σε κάθε ενδιάμεση εκλογική αναμέτρηση.

Επιπλέον, οι ψηφοφόροι εκλέγουν 35 από τους συνολικά 100 γερουσιαστές που απαρτίζουν τη Γερουσία. Η θητεία των γερουσιαστών είναι εξαετής, πράγμα που σημαίνει ότι ένα μέρος της Γερουσίας ανανεώνεται σε κάθε εκλογικό κύκλο. Πέρα από τα ομοσπονδιακά αξιώματα, οι πολίτες ψηφίζουν επίσης για κυβερνήτες και άλλους τοπικούς αξιωματούχους σε αρκετές πολιτείες, επηρεάζοντας έτσι και την τοπική διακυβέρνηση.

Το χρονοδιάγραμμα της εκλογικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα

Η εκλογική διαδικασία ξεκινά με το άνοιγμα των πρώτων καλπών στη 1 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Συγκεκριμένα, το κλείσιμο των καλπών έχει οριστεί για τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας, σε συγκεκριμένες περιοχές όπως η Ιντιάνα και το Κεντάκι.

Από τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες, θα αρχίσουν να διαμορφώνονται και να δημοσιοποιούνται οι πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών. Η εικόνα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων ενδέχεται να ξεκαθαρίσει νωρίτερα, ειδικά αν παρατηρηθεί μια σαφής μετατόπιση των ψήφων υπέρ ενός από τα δύο κόμματα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να απαιτηθούν περισσότερες ημέρες προκειμένου να οριστικοποιηθεί πλήρως η πλειοψηφία σε όλα τα σώματα του Κογκρέσου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis