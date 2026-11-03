«Μπλόκο» του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Τραμπ για ψηφοδέλτια στην Καλιφόρνια

Σημαντική δικαστική ήττα υπέστη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την κατεπείγουσα προσφυγή της. Με αυτή την προσφυγή, η κυβέρνηση ζητούσε να υποχρεωθούν οι εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας να διαχωρίσουν περισσότερα από 20.000 ψηφοδέλτια. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκδόθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Απόρριψη προσφυγής για αμφισβητούμενη υπηκοότητα

Η προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ επικαλούνταν αμφιβολίες για την αμερικανική υπηκοότητα των εκλογέων που είχαν ψηφίσει. Ζητούσε τον διαχωρισμό των ψηφοδελτίων αυτών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν αμφιβολίες για την ιδιότητα του Αμερικανού πολίτη. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρά τη συντηρητική πλειοψηφία που διαθέτει, απέρριψε το αίτημα, θέτοντας ένα ακόμη εμπόδιο στις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία της Καλιφόρνιας.

Η Καλιφόρνια αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών, και η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία ακόμη δικαστική ήττα για την κυβέρνηση Τραμπ. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήρθε σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή, λίγο πριν τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών.

Η στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο οι συντηρητικοί δικαστές υπερτερούν των φιλελεύθερων με αναλογία 6 προς 3, περιορίστηκε σε μια απόφαση μόλις μίας πρότασης. Δεν παρατέθηκε το σκεπτικό της απόρριψης του αιτήματος της κυβέρνησης. Επίσης, δεν καταγράφηκε κάποια διαφωνία μεταξύ των εννέα δικαστών, γεγονός που υποδηλώνει ομοφωνία στην απόφαση.

Προηγούμενες δικαστικές ήττες σε ομοσπονδιακά δικαστήρια

Πριν από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αντιμετωπίσει διαδοχικές αρνητικές αποφάσεις από ομοσπονδιακά δικαστήρια. Την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 28 Οκτωβρίου, ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες είχε απορρίψει σχετικό αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το αίτημα αυτό επιδίωκε να υποχρεώσει τις εκλογικές αρχές της Καλιφόρνιας να απομονώσουν ψηφοδέλτια εκλογέων που θεωρούσε ότι ενδεχομένως δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα.

Μία ακόμη αρνητική απόφαση για την κυβέρνηση Τραμπ εκδόθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου από τον ομοσπονδιακό δικαστή της Ουάσιγκτον, Τζέιμς Μπόσμπεργκ. Ο δικαστής Μπόσμπεργκ έκρινε ότι οι κατάλογοι με τους αλλοδαπούς που φέρονται να είχαν εγγραφεί παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους, όπως παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση, ήταν «λανθασμένοι».

Η αυστηρή κριτική του δικαστή Κάρτερ

Στην απόφασή του στις 28 Οκτωβρίου, ο δικαστής Ντέιβιντ Κάρτερ είχε ασκήσει ιδιαίτερα αυστηρή κριτική στην πρωτοβουλία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο δικαστής Κάρτερ είχε επισημάνει ότι «ποτέ πριν στην αμερικανική Ιστορία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, παραμονή εκλογών, δεν είχε προσπαθήσει να αναγκάσει τις τοπικές αρχές σε μια πολιτεία να αποκηρύξει τις δικές της συνταγματικές εκλογικές διαδικασίες και να συμμορφωθεί προς τη βούληση της εκτελεστικής εξουσίας».

Επιπλέον, ο δικαστής Κάρτερ είχε προειδοποιήσει ότι «διακυβεύονται τα συνταγματικά δικαιώματα και η δημοκρατία μας». Υπογράμμισε επίσης ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για τον εντοπισμό αλλοδαπών στους εκλογικούς καταλόγους «βρίθει αβεβαιοτήτων και λαθών», αμφισβητώντας την αξιοπιστία των στοιχείων που παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki