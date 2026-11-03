Εκλογές ΗΠΑ 2026: Τι κρίνεται στην κάλπη και πού ελπίζουν οι δημοκρατικοί

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί πολίτες, σε μια εκλογική αναμέτρηση που φέρει τον χαρακτηρισμό των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτή η διαδικασία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει ριζικά τις πολιτικές ισορροπίες που επικρατούν στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, το αποτέλεσμά της αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία δύο χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές και το διακύβευμα

Οι ενδιάμεσες εκλογές, γνωστές και ως midterms, διεξάγονται παραδοσιακά στο μέσο της τετραετούς προεδρικής θητείας. Στο πλαίσιο αυτών των εκλογών, δεν εκλέγεται ο πρόεδρος της χώρας, αλλά ανανεώνεται η σύνθεση του Κογκρέσου, το οποίο αποτελεί το ομοσπονδιακό νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Το κεντρικό ερώτημα που ανακύπτει από αυτή την εκλογική διαδικασία είναι αν οι Ρεπουμπλικανοί θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Εναλλακτικά, τίθεται το ζήτημα αν οι Δημοκρατικοί θα αποκτήσουν την απαιτούμενη δύναμη για να μπλοκάρουν την πολιτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο.

Η σύνθεση του κογκρέσου και οι συσχετισμοί

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ είναι ένα διθάλαμο νομοθετικό σώμα, αποτελούμενο από δύο διακριτά σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Η εκλογική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν βασίζεται σε ένα ενιαίο εθνικό ποσοστό, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Αντιθέτως, κάθε εκλογική περιφέρεια έχει την ευθύνη να αναδείξει τον δικό της βουλευτή, ενώ κάθε πολιτεία ψηφίζει ξεχωριστά για τις έδρες της Γερουσίας που είναι προς ανανέωση. Σήμερα, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, αν και με διαφορετικά επίπεδα περιθωρίων ασφαλείας όσον αφορά την πλειοψηφία τους.

Η μάχη για τη Βουλή των αντιπροσώπων

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν μια οριακή πλειοψηφία. Συνολικά, οι 435 έδρες της Βουλής τίθενται προς εκλογή σε αυτή την αναμέτρηση. Για να ανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται ένα καθαρό κέρδος τριών εδρών.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις και αναλύσεις υποδεικνύουν ότι μια νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρείται το πιθανότερο σενάριο. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τη δυναμική της νομοθετικής διαδικασίας στην Ουάσιγκτον.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στη γερουσία

Όσον αφορά τη Γερουσία, η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν αυτή τη στιγμή 53 έδρες, έναντι 47 της ομάδας των Δημοκρατικών. Στην ομάδα των Δημοκρατικών υπολογίζονται και δύο ανεξάρτητοι γερουσιαστές που συντάσσονται μαζί τους. Για να αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο της Γερουσίας, απαιτείται να κερδίσουν τέσσερις επιπλέον έδρες.

Η μάχη για τη Γερουσία χαρακτηρίζεται ως δυσκολότερη και πιο αμφίρροπη σε σύγκριση με αυτή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το αποτέλεσμα σε αυτό το σώμα θα έχει επίσης καθοριστική σημασία για την πορεία των νομοθετικών πρωτοβουλιών και την ισορροπία δυνάμεων.

Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ και οι επιπτώσεις

Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στη θέση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόμως, η απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην ικανότητά του να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα.

Εάν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής, η δυνατότητα του προέδρου να περνά νόμους και να υλοποιεί τις πολιτικές του θα περιοριστεί σημαντικά, καθιστώντας τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του πιο δύσκολα ως προς την υλοποίηση των στόχων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki