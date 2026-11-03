Διαφορετικές προσεγγίσεις στο ΠΑΣΟΚ για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα

Δύο διακριτές προσεγγίσεις αναφορικά με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αναδεικνύονται εντός του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέπεμψαν εντελώς διαφορετικά πολιτικά μηνύματα. Η απόσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η χώρα εισέρχεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και το ΠΑΣΟΚ αναζητά μια διακριτή πολιτική στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η συναινετική στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, επέλεξε μια θεσμική και συναινετική προσέγγιση. Αναγνώρισε τη σημασία της παρέμβασης του πρωθυπουργού και ζήτησε να προστατευθούν τα εθνικά θέματα από την προεκλογική αντιπαράθεση. Η αρχή αυτής της τοποθέτησης έγινε με ένα άρθρο του στο «Βήμα της Κυριακής», με τίτλο «Η προεκλογική δοκιμασία της εθνικής στρατηγικής».

Στο εν λόγω άρθρο, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «αναμφίβολα σημαντική» την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η τοποθέτηση αυτή είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς προερχόταν από μια προσωπικότητα με ιστορική διαδρομή στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλιμακώνει την κριτική του στην κυβέρνηση.

Η περαιτέρω διευκρίνιση του πρώην προέδρου

Τη Δευτέρα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος προχώρησε ακόμη περισσότερο στις δηλώσεις του, μιλώντας στους Γιώργο Παπαχρήστο και Ράνια Τζίμα, στο Mega News 104.6. Εξήγησε ότι θεωρεί προσωπική του υποχρέωση να στηρίζει τον εκάστοτε πρωθυπουργό όταν εκπροσωπεί τη χώρα σε ένα κορυφαίο διεθνές όργανο. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν η χώρα μιλάει στον ΟΗΕ, και μάλιστα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιλάει η χώρα».

Ο κ. Βενιζέλος ξεκαθάρισε ότι θα υποστήριζε οποιονδήποτε δημοκρατικά νομιμοποιημένο Έλληνα πρωθυπουργό παρουσίαζε τις εθνικές θέσεις με τον ίδιο τρόπο. Το μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει ήταν σαφές: η υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων δεν μπορεί να εξαρτάται από την κομματική ταυτότητα του πρωθυπουργού.

Η προειδοποίηση για την εσωτερική πολιτική διαχείριση

Ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα είχε η προειδοποίηση του Ευάγγελου Βενιζέλου για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα εθνικά θέματα στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την ανησυχία του ότι, ενώ οι διεθνείς εξελίξεις είναι εξαιρετικά ρευστές, η ελληνική πολιτική ζωή διολισθαίνει σε μια στενά εκλογική αντιπαράθεση.

Αυτή η ανησυχία υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, ειδικά σε μια περίοδο όπου η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από ρευστότητα. Η θέση του Βενιζέλου εστιάζει στην προστασία της εθνικής στρατηγικής από τις πιέσεις της προεκλογικής περιόδου.

Η σκληρή γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη

Αντίθετα με τη στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υιοθέτησε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους. Απέρριψε την κυβερνητική θριαμβολογία που ακολούθησε την παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ.

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλόγισε στο Μέγαρο Μαξίμου σοβαρές διπλωματικές αποτυχίες, εκφράζοντας μια εντελώς διαφορετική οπτική για τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων από την κυβέρνηση. Η προσέγγισή του υπογραμμίζει τη διακριτή πολιτική στρατηγική που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ειδικά ενόψει της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου.

Δύο αντιλήψεις σε προεκλογική περίοδο

Η χρονική σύμπτωση των παρεμβάσεων των δύο πολιτικών, αν και δεν συνιστά ανοιχτή σύγκρουση, αναδεικνύει δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Αυτές αφορούν τη σχέση μεταξύ εθνικής συναίνεσης και αντιπολιτευτικής κριτικής. Το πολιτικά ευαίσθητο χάσμα αφορά την προσέγγιση για τον ΟΗΕ, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και γενικότερα την εξωτερική πολιτική.

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις διαμορφώνουν ένα πλαίσιο συζήτησης εντός του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα προσπαθεί να καθορίσει τη θέση του απέναντι στην κυβερνητική πολιτική σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Η διαφορά στις θέσεις των δύο πολιτικών προσώπων του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των εσωκομματικών ισορροπιών και των στρατηγικών επιλογών ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Topontiki