Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ συνεδρίασε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εκλογές του 2027

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος. Η συνεδρίαση είχε ως βασικό αντικείμενο την οργανωτική προετοιμασία ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027. Συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας των κομματικών οργάνων και η κινητοποίηση του μηχανισμού σε όλη τη χώρα.

Οργανωτική προετοιμασία ενόψει των εκλογών του 2027

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας εστίασε στην οργανωτική προετοιμασία του κόμματος, καθώς οι εκλογές της άνοιξης του 2027 πλησιάζουν. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Πολιτικής Επιτροπής, καθώς και των υπόλοιπων κομματικών οργάνων της παράταξης. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας του κομματικού μηχανισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τον σχεδιασμό περιοδειών κυβερνητικών κλιμακίων. Αυτές οι περιοδείες έχουν ως σκοπό την κινητοποίηση των κομματικών στελεχών σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, τέθηκαν επί τάπητος τρόποι για την καλύτερη οργάνωση των δομών της παράταξης, προκειμένου να είναι πλήρως έτοιμη για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η δήλωση του πρωθυπουργού για τα στελέχη της ΝΔ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των μελών και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη». Τόνισε ότι αποτελούν βασικό πυλώνα της κομματικής λειτουργίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής τους.

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε επίσης ότι κανένας άλλος κομματικός σχηματισμός στην Ελλάδα δεν διαθέτει αντίστοιχο επίπεδο οργανωτικής συγκρότησης. Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να τονίσει την ανωτερότητα και την αποτελεσματικότητα της οργανωτικής δομής της Νέας Δημοκρατίας, σε σύγκριση με άλλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας.

Ο απολογισμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Στη συνεδρίαση, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσίασε έναν αναλυτικό απολογισμό των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο. Ο απολογισμός περιλάμβανε τις περιοδείες που έλαβαν χώρα, αναδεικνύοντας την κινητικότητα του κομματικού μηχανισμού. Η παρουσίαση αυτή έδωσε μια σαφή εικόνα των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής.

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης ενημέρωσε τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας για τον σχεδιασμό των επόμενων οργανωτικών πρωτοβουλιών του κόμματος. Αυτά τα βήματα αφορούν τη συνέχιση της εντατικής προετοιμασίας ενόψει των επικείμενων εκλογών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας και της δράσης της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την επικράτεια.

Συζητήσεις για την αναδιάρθρωση και τα ψηφοδέλτια

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την οργανωτική ενίσχυση, τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά θέματα που αφορούν την εσωτερική δομή του κόμματος. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η αναδιάρθρωση των κομματικών οργάνων, μια κίνηση που αποσκοπεί στην προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Η αναδιάρθρωση θεωρείται κρίσιμη για την προσαρμογή του κόμματος στις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες.

Ένα άλλο βασικό σημείο της ατζέντας ήταν η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της συμμετοχής της κομματικής βάσης στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές προτάσεις του κόμματος αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, ενισχύοντας τη δημοκρατική λειτουργία εντός της παράταξης.

Συμμετοχή μελών στην Εκτελεστική Γραμματεία

Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας χαρακτηρίστηκε από την πλήρη συμμετοχή των μελών της. Όλα τα μέλη του οργάνου, τόσο αυτά που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα όσο και εκείνα που βρίσκονται εκτός αυτής, έλαβαν τον λόγο. Αυτό εξασφάλισε μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν.

Η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών συνέβαλε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν την οργανωτική προετοιμασία και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Η διαδικασία αυτή επιβεβαίωσε τη συλλογική λειτουργία του οργάνου και τη δέσμευση όλων για την επίτευξη των κομματικών στόχων ενόψει των επόμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki