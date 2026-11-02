Η δημοσκόπηση της Alco δείχνει προβάδισμα της ΝΔ και αίτημα για αλλαγή διακυβέρνησης

Μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Alco, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026 στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, αποτυπώνει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβερνητική πολιτική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αλλαγής διακυβέρνησης.

Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Η δημοσκόπηση της Alco δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την εκλογική πρωτιά, συγκεντρώνοντας 23,4% στην πρόθεση ψήφου. Αυτό το ποσοστό αποτελεί οριακή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, όπου η ΝΔ βρισκόταν στο 23,8%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφει 13,4%, σημειώνοντας μικρή πτώση από το 13,8% της προηγούμενης έρευνας. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,4%, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο από το 11,2% που είχε στην προηγούμενη μέτρηση.

Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων

Πέρα από τα τρία πρώτα κόμματα, η δημοσκόπηση της Alco αναλύει και τα ποσοστά των υπόλοιπων πολιτικών σχηματισμών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) συγκεντρώνει 7,1%, ενώ η Ελληνική Λύση καταγράφει 5,8%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7% και η Νίκη με 2,5%. Το ΜέΡΑ25 εμφανίζεται με 2,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 1,8%. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 4,1%, και τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά. Συνολικά, οκτώ κόμματα θα έμπαιναν στη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Δυσαρέσκεια για την κυβερνητική απόδοση

Ιδιαίτερα αρνητική παραμένει η αξιολόγηση της κυβερνητικής απόδοσης από τους πολίτες. Στο ερώτημα σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης από την κυβέρνηση, το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά τρεις μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, όταν βρισκόταν στο 58%.

Παράλληλα, το 24% απαντά ότι είναι «λίγο» ικανοποιημένο, έναντι 21% στην προηγούμενη μέτρηση. Συνολικά, το 79% των πολιτών εκφράζει χαμηλό ή μηδενικό βαθμό ικανοποίησης από την κυβέρνηση, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο. Στον αντίποδα, μόλις το 19% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο, έναντι 20% τον Σεπτέμβριο.

Το αίτημα για αλλαγή διακυβέρνησης

Η εικόνα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση αναδεικνύει ένα ισχυρό αίτημα για αλλαγή στην πολιτική σκηνή. Συγκεκριμένα, το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρξει αλλαγή διακυβέρνησης. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Αντίθετα, μόλις το 23% των πολιτών υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυβερνήσει. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί από το 25% που καταγραφόταν στην προηγούμενη μέτρηση. Η διαφορά μεταξύ των δύο απόψεων υπογραμμίζει την έντονη διάθεση για αλλαγή.

Η σημασία των αναποφάσιστων

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα της Alco είναι το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 15,9%, γεγονός που υποδηλώνει τη ρευστότητα του εκλογικού σκηνικού και την αβεβαιότητα που επικρατεί σε ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος.

Οι αναποφάσιστοι αυτοί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των επόμενων εκλογών, καθώς η στάση τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες μεταξύ των κομμάτων. Η περιορισμένη απήχηση της κυβερνητικής πολιτικής και η ανάδειξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, προσθέτουν στα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του πολιτικού τοπίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis