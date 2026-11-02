Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά στον Αλέξη Τσίπρα: «Το πολιτικό θράσος του ξεπέρασε κάθε όριο»

Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Best, η οποία δόθηκε στο πλαίσιο της σημερινής του επίσκεψης στην Καλαμάτα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης επικέντρωσε την κριτική του στις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, κάνοντας λόγο για «πολιτικό θράσος» που «ξεπέρασε για πολλοστή φορά κάθε όριο».

Οι απορίες του κ. Τσίπρα και η απάντηση της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο κ. Τσίπρας «απορεί, σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση, για το τι έχει κάνει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια στη μάχη κατά της διαφθοράς». Σε απάντηση, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να παρακολουθήσει την εκδήλωση για τον απολογισμό δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Στην εν λόγω εκδήλωση, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο κ. Τσίπρας θα διαπιστώσει ότι η ΔΑΟΕ, η οποία «λοιδορήθηκε από την αντιπολίτευση», έχει εξαρθρώσει 259 εγκληματικές οργανώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των επτά ετών, η Διεύθυνση προχώρησε σε 3.254 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 814 οδήγησαν σε προφυλακίσεις.

Ενίσχυση της ΑΑΔΕ και αλλαγές στον ποινικό κώδικα

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνηση ήταν αυτή που ενίσχυσε τον ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η Αρχή διενεργεί κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους, συμβάλλοντας ενεργά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, μόνο κατά τα έτη 2024 και 2025, η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε συνολικά περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους. Από αυτούς τους ελέγχους, βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Οι αλλαγές αυτές είχαν ως στόχο την αυστηροποίηση των ποινών για σοβαρά αδικήματα, όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η δωροδοκία, η ανθρωποκτονία με δόλο και άλλα βαριά κακουργήματα.

Τα «πεπραγμένα» της προηγούμενης διακυβέρνησης

Αντιθέτως, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει «απορίες» για τα «πεπραγμένα» του κ. Τσίπρα, καθώς «τα ξέρουμε πολύ καλά». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το μόνο που πρόλαβε να κάνει ο κ. Τσίπρα στα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε ήταν να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές.

Αυτή η ενέργεια, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, έγινε προκειμένου να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, μειώνοντας τις ποινές για «ορισμένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα». Το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής ήταν να αποφυλακιστούν νωρίτερα καταδικασμένοι για βαριά αδικήματα. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι ο κ. Τσίπρας ήταν προφανώς απασχολημένος με το «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», το οποίο, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι κατηγορίες για τα ναζιστικά μορφώματα και η απάντηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε έντονα τον κ. Τσίπρα για το γεγονός ότι «έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα ναζιστικά μορφώματα που δρούσαν ως εγκληματική οργάνωση». Ο κ. Μαρινάκης αντέτεινε ότι επί 4,5 χρόνια, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας «δεν έβρισκε αίθουσα για να διεξαχθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής».

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο που εισηγήθηκε η κυβέρνηση. Το πλαίσιο αυτό παρέχει στον Άρειο Πάγο τη δυνατότητα να αποκλείει από τις εκλογές όσους έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Το παρελθόν που δεν ξεχνιέται

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «η μνήμη του κ. Τσίπρα μπορεί να είναι επιλεκτική». Ωστόσο, κατέληξε λέγοντας ότι «το παρελθόν του, όμως, ούτε ξεχνιέται, ούτε διαγράφεται από τη μνήμη του ελληνικού λαού».

Με πληροφορίες από: Topontiki