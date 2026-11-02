Ευρωπαϊκή ανησυχία για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις στο ΝΑΤΟ

Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς φοβούνται ότι μια ήττα των Ρεπουμπλικάνων θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα κρίση στις διατλαντικές σχέσεις. Οι φόβοι επικεντρώνονται στην πιθανότητα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να κλιμακώσει τις επιθέσεις του κατά της Συμμαχίας, ένα ενδεχόμενο που δημιουργεί προβληματισμό για το μέλλον της συνεργασίας και την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Οι φόβοι των Ευρωπαίων διπλωματών

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κύρια ανησυχία τους, όπως αναφέρουν πέντε διπλωμάτες του ΝΑΤΟ που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, είναι ότι μια ενδεχόμενη ήττα των Ρεπουμπλικάνων θα μπορούσε να ωθήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεών του κατά της Συμμαχίας.

Οι διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι αυτή η κλιμάκωση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμα και την απόσυρση επιπλέον χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Το ζήτημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο και συζητείται με προσοχή μεταξύ των συμμάχων, καθώς αφορά άμεσα την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Η ανάλυση του Politico για την εξωτερική πολιτική

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, οι διπλωμάτες του ΝΑΤΟ εκφράζουν την εκτίμηση ότι εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο που θα περιορίζει τις πρωτοβουλίες του στο εσωτερικό, ενδέχεται να στραφεί στην εξωτερική πολιτική. Εκεί, όπως σημειώνεται, διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια δράσης προκειμένου να διαμορφώσει την πολιτική του παρακαταθήκη.

Ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας δήλωσε ότι συχνά αυτό που συμβαίνει με τους πολιτικά αποδυναμωμένους προέδρους είναι ένας συνδυασμός εκτόνωσης της απογοήτευσής τους και τυχοδιωκτισμού στην εξωτερική πολιτική. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ «φαίνεται να αποτελούν σταθερό στοιχείο της κοσμοθεωρίας του Τραμπ».

Το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ

Οι Δημοκρατικοί θεωρούνται φαβορί για να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις επερχόμενες εκλογές, ενώ διατηρούν επίσης πιθανότητες να κερδίσουν και τη Γερουσία. Παράλληλα, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί, γεγονός που προσθέτει στην αβεβαιότητα για την πολιτική του πορεία.

Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Ουάσιγκτον και των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Αυτή η ένταση έχει ενταθεί μετά τη διακοπή των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink προς την Ουκρανία από τις ΗΠΑ, καθώς και τη νέα προσέγγιση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Προειδοποιήσεις για σκληρή στάση

Οι ανησυχίες για την αντίδραση του προέδρου Τραμπ σε περίπτωση ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές είναι έντονες. Ένας από τους διπλωμάτες που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος «θα μπορούσε να είναι πολύ εξοργισμένος» με το αποτέλεσμα των εκλογών.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο ίδιος διπλωμάτης εκτίμησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα είναι πολύ σκληρός» στις αποφάσεις και τις δηλώσεις του. Αυτή η στάση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και σημαντικά τις σχέσεις των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος, μέσω της εκπροσώπου Ολίβια Γουέιλς, απορρίπτει την κριτική που διατυπώνεται. Η κυρία Γουέιλς δήλωσε στο Politico ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον». Προς επίρρωση των λεγομένων της, επικαλέστηκε τη συμφωνία για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία και στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να θεωρεί πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ όφειλαν να στηρίξουν.

Με πληροφορίες από: Newsit