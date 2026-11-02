Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αποκτά το μεταγωγικό KC-390 Millennium

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία ενισχύεται με ένα νέο, σύγχρονο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το KC-390 Millennium, της βραζιλιάνικης εταιρείας Embraer. Η απόκτηση του αεροσκάφους επισφραγίστηκε με την υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026. Το KC-390 Millennium είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες στην ελληνική άμυνα.

Ένα αεροσκάφος νέας γενιάς με πολλαπλούς ρόλους

Το KC-390 Millennium αποτελεί ένα δικινητήριο αεριωθούμενο αεροσκάφος νέας γενιάς, το οποίο συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με σημαντική μεταφορική ικανότητα. Είναι εξοπλισμένο με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και ναυτιλίας, ενώ η σχεδίασή του επιτρέπει την ταχεία αναδιαμόρφωσή του, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε αποστολής.

Ο βασικός ρόλος του αεροσκάφους είναι η εκτέλεση τακτικών αερομεταφορών, περιλαμβάνοντας τη μεταφορά προσωπικού, υλικού και οχημάτων. Ωστόσο, οι δυνατότητές του εκτείνονται πέρα από τις συμβατικές μεταφορικές αποστολές. Μέσω ειδικών συλλογών εξοπλισμού, γνωστών ως mission kits, το KC-390 μπορεί να προσαρμοστεί για την εκτέλεση εξειδικευμένων στρατιωτικών, αλλά και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών, το KC-390 Millennium διαθέτει μήκος 35,2 μέτρα, εκπέτασμα πτερύγων 35,05 μέτρα και ύψος 11,84 μέτρα. Για την πρόωσή του, χρησιμοποιεί δύο κινητήρες IAE V2500-E5 turbofan, οι οποίοι του προσδίδουν εντυπωσιακές επιδόσεις.

Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ανέρχεται σε 26 τόνους, ενώ η μέγιστη ταχύτητα πλεύσης φτάνει τους 470 κόμβους. Το αεροσκάφος μπορεί να επιχειρεί σε μέγιστο ύψος 36.000 ποδιών, με τη μέγιστη εμβέλειά του να υπολογίζεται σε 3.370 ναυτικά μίλια. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό μέσο για διάφορες αποστολές.

Δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού

Μία από τις ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες του KC-390 είναι η ικανότητά του να εκτελεί αποστολές εναέριου ανεφοδιασμού (Air-to-Air Refuelling – AAR). Το αεροσκάφος μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως αεροσκάφος-τάνκερ, παρέχοντας καύσιμα σε άλλα αεροσκάφη, όσο και ως δέκτης καυσίμου, ανεφοδιάζοντας το ίδιο εν πτήσει.

Ο εναέριος ανεφοδιασμός πραγματοποιείται μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο probe-and-drogue. Με αυτή τη μέθοδο, το αεροσκάφος που ανεφοδιάζεται συνδέεται με ειδικό σωλήνα και καλάθι ανεφοδιασμού, επιτρέποντας την απρόσκοπτη μεταφορά καυσίμου σε αεροσκάφη και ελικόπτερα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Επιχειρήσεις αεραπόβασης και μεταφοράς στρατευμάτων

Πέρα από τον εναέριο ανεφοδιασμό, το KC-390 διαθέτει επίσης δυνατότητες εναέριου εφοδιασμού και αεραποβατικών επιχειρήσεων (Aerial Resupply/Aerial Assault). Μπορεί να πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες ρίψεις εφοδίων, υλικών και φορτίων, προσφέροντας κρίσιμη υποστήριξη σε επιχειρήσεις στο πεδίο.

Επιπλέον, το αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου αριθμού προσωπικού. Συγκεκριμένα, μπορεί να μεταφέρει έως και 80 στρατιώτες ή 64 αλεξιπτωτιστές, πλήρως εξοπλισμένους. Αυτές οι δυνατότητες το καθιστούν κατάλληλο για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση μονάδων και την εκτέλεση αποστολών αεραπόβασης, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ευελιξία.

Δοκιμές σε ακραίες συνθήκες

Στο πλαίσιο των επιδείξεων των δυνατοτήτων του, το KC-390 Millennium πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πεδίο Δοκιμών Vidsel, στη Σουηδία. Εκεί, το αεροσκάφος εκτέλεσε με απόλυτη επιτυχία σύντομες απογειώσεις και προσγειώσεις, επιδεικνύοντας την ετοιμότητά του για επιχειρήσεις σε διάσπαρτες τοποθεσίες.

Οι δοκιμές αυτές διεξήχθησαν υπό εξαιρετικά ψυχρές κλιματικές συνθήκες, με το αεροσκάφος να επιτυγχάνει 100% επιτυχία σε όλες τις ενέργειες. Αυτό καταδεικνύει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του KC-390 Millennium ακόμα και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

Με πληροφορίες από: Topontiki