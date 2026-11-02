Η Ελλάδα αποκτά 3+3 μεταγωγικά αεροσκάφη KC-390: «Αλλάζουν τα επιχειρησιακά δεδομένα» δηλώνει ο Νίκος Δένδιας

Μία νέα εποχή για την Πολεμική Αεροπορία σηματοδοτεί η υπογραφή διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας για την προμήθεια αεροσκαφών Embraer KC-390. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε σε δύο «ιστορικές πρωτιές» που προκύπτουν από αυτή τη συμφωνία, τονίζοντας ότι αλλάζουν τα επιχειρησιακά δεδομένα. Η υπογραφή έλαβε χώρα τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Πορτογάλου ομολόγου του, Νούνο Μέλο.

Ιστορικές πρωτιές για την πολεμική αεροπορία

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η συμφωνία φέρνει στην Πολεμική Αεροπορία δύο σημαντικές πρωτιές. Η πρώτη αφορά την απόκτηση αεριωθούμενων μεταγωγικών αεροσκαφών, ενισχύοντας τις δυνατότητες μεταφοράς προσωπικού και υλικού. Η δεύτερη, εξίσου κρίσιμη, είναι η δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών, μια ικανότητα που μέχρι πρότινος δεν διέθετε η ελληνική αεροπορία.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, τύπου Embraer KC-390, συνδυάζουν αυτές τις δύο δυνατότητες, εισάγοντας την Πολεμική Αεροπορία σε μία νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια τριών συν τριών αεροσκαφών ως ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Ουσιαστική αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας

Η διακρατική συμφωνία υπεγράφη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την παρουσία του Πορτογάλου υπουργού Άμυνας, Νούνο Μέλο, υπογραμμίζοντας το επίπεδο της διμερούς συνεργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την ουσιαστική αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Λισαβόνας.

Για πρώτη φορά, όπως επισήμανε ο υπουργός, οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Πορτογαλίας αποκτούν ένα τόσο συγκεκριμένο αμυντικό περιεχόμενο. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας, ανοίγοντας νέους δρόμους για μελλοντικές συνεργασίες και ανταλλαγές.

Η στρατηγική σημασία του εναέριου ανεφοδιασμού

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε με έμφαση το «τεράστιο πλεονέκτημα» που προσφέρει η δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού στα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Η νέα αυτή ικανότητα μεταβάλλει άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα για την Πολεμική Αεροπορία, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις αποστολές.

Αρχικά, η δυνατότητα αυτή θα αφορά τα μαχητικά Rafale και Mirage, ενώ περίπου έναν χρόνο αργότερα θα επεκταθεί και στα F-16. Η προσθήδα του εναέριου ανεφοδιασμού καθιστά τα ελληνικά μαχητικά πιο αυτόνομα και ικανά να εκτελούν αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας και εμβέλειας, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Αύξηση της αυτονομίας και της διάρκειας αποστολών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αύξηση της αυτονομίας των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών. Ο υπουργός σημείωσε ότι ο εναέριος ανεφοδιασμός επιτρέπει τη σημαντική παράταση της διάρκειας των αποστολών τους, ένα στοιχείο κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα σε σύγχρονες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Δένδια, χωρίς τη δυνατότητα αυτή, ο χρόνος παραμονής ενός μαχητικού στον αέρα καθορίζεται κυρίως από τα διαθέσιμα καύσιμα. Αντιθέτως, με τον ανεφοδιασμό εν πτήσει, ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, με την αντοχή του ίδιου του χειριστή να αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς περιοριστικούς παράγοντες, αντί για τα καύσιμα.

Ιστορική αναφορά στην τουρκική εισβολή του 1974

Για να αναδείξει περαιτέρω τη στρατηγική σημασία της νέας αυτής δυνατότητας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε μία ιστορική αναφορά. Επικαλέστηκε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, τονίζοντας την ανάγκη για τέτοιες επιχειρησιακές ικανότητες.

Όπως υποστήριξε ο κ. Δένδιας, εάν η Ελλάδα διέθετε τότε τη δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού των μαχητικών της, τα επιχειρησιακά δεδομένα θα ήταν διαφορετικά. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει το μακροπρόθεσμο όφελος και την κρισιμότητα της τωρινής συμφωνίας για την εθνική άμυνα.

Με πληροφορίες από: Newsit