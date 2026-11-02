Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και ο αγώνας για τον έλεγχο της Γερουσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν εκ νέου τις πολιτικές ισορροπίες στη Γερουσία. Συνολικά, 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας κρίνονται στις κάλπες. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται να κερδίσουν τέσσερις επιπλέον έδρες από τους Ρεπουμπλικάνους για να ανακτήσουν τον έλεγχό της. Εννέα πολιτείες θεωρούνται αμφίρροπες και αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Η κρίσιμη μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας

Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, το διακύβευμα είναι σημαντικό, καθώς οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο. Από τις 100 έδρες της Γερουσίας, οι 35 είναι αυτές που τίθενται προς διεκδίκηση, με τους αναλυτές να εστιάζουν σε συγκεκριμένες πολιτείες.

Για να επιτύχουν την πλειοψηγία στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί έχουν ως στόχο την απόκτηση τεσσάρων επιπλέον εδρών από αυτές που κατέχουν σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι. Η προσοχή στρέφεται σε εννέα πολιτείες που χαρακτηρίζονται ως αμφίρροπες, καθώς το αποτέλεσμα σε αυτές θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική σύνθεση του σώματος.

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα επηρεάσει άμεσα τη δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει την πολιτική του ατζέντα για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο έλεγχος της Γερουσίας είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των σχεδιασμών του Αμερικανού προέδρου.

Η Βόρεια Καρολίνα: Δημοκρατικό προβάδισμα και πολιτικές διαδρομές

Στη Βόρεια Καρολίνα, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν αυξημένες πιθανότητες να κερδίσουν την έδρα που αφήνει κενή ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο οποίος έχει αποφασίσει να αποσυρθεί. Ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας, Ρόι Κούπερ, διατηρεί σταθερό δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος, Μάικλ Γουάτλεϊ, είναι στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και διετέλεσε μέχρι πρόσφατα πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο Ρόι Κούπερ είναι ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στους ψηφοφόρους της πολιτείας, έχοντας στο ενεργητικό του τέσσερις νίκες σε εκλογικές αναμετρήσεις για τη θέση του γενικού εισαγγελέα.

Επιπλέον, ο Κούπερ έχει εκλεγεί δύο φορές στο αξίωμα του κυβερνήτη, το 2016 και το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τις δύο αυτές χρονιές, ο Ρόι Κούπερ κατάφερε να εκλεγεί κυβερνήτης, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε στη Βόρεια Καρολίνα στις αντίστοιχες προεδρικές εκλογές. Αντίθετα, ο Μάικλ Γουάτλεϊ, παρά την πολυετή πολιτική του εμπειρία, δεν έχει διεκδικήσει μέχρι σήμερα κάποιο αιρετό αξίωμα. Οι στενές του σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο ενδέχεται να λειτουργήσουν ως μειονέκτημα, δεδομένου ότι η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η αμφίρροπη αναμέτρηση στο Μίσιγκαν και οι εσωκομματικές εντάσεις

Στην πολιτεία του Μίσιγκαν, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε θέση άμυνας, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν την έδρα του απερχόμενου γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς. Μια ενδεχόμενη ήττα τους σε αυτή την αμφίρροπη πολιτεία θα μπορούσε να περιπλέξει σημαντικά τις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος, Αμπντούλ ελ Σαγιέντ, ο οποίος εκπροσωπεί την προοδευτική πτέρυγα του κόμματος, αντιμετωπίζει σοβαρές επιφυλάξεις στην προσπάθειά του να εδραιώσει την υποστήριξή του. Ο ελ Σαγιέντ επικράτησε οριακά της κεντρώας βουλευτή Χάλεϊ Στίβενς σε μια ιδιαίτερα σκληρή εσωκομματική αναμέτρηση, γεγονός που υποδηλώνει τις εσωτερικές διαιρέσεις.

Η κριτική που άσκησε ο Αμπντούλ ελ Σαγιέντ απέναντι στο Ισραήλ, καθώς και η σύνδεσή του με τον αριστερό δημιουργό περιεχομένου Χασάν Πάικερ, συνέβαλαν στη συσπείρωση της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών. Ωστόσο, οι ίδιες αυτές θέσεις απομάκρυναν πολλούς Μαύρους και Εβραίους ψηφοφόρους της πολιτείας, δημιουργώντας ένα σύνθετο εκλογικό τοπίο.

Μια πρόσφατη εξέλιξη που προσθέτει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση του Μίσιγκαν είναι η ανακοίνωση της Χάλεϊ Στίβενς, χθες Κυριακή, ότι υποστηρίζει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για τη Γερουσία, τον Μάικ Ρότζερς. Αυτή η κίνηση μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τους συσχετισμούς στην πολιτεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit