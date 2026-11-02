Συναγερμός στο ΝΑΤΟ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο ΝΑΤΟ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εκφράζουν φόβους ότι μια ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε δραστικές κινήσεις κατά της Συμμαχίας. Οι πιθανές αυτές κινήσεις περιλαμβάνουν την αποχώρηση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη, καθώς και τη μείωση της χρηματοδότησης του ΝΑΤΟ.

Οι φόβοι των συμμάχων για τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το POLITICO, πέντε διπλωμάτες του ΝΑΤΟ, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα, εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να στραφεί περισσότερο στην εξωτερική πολιτική. Αυτή η στροφή θεωρείται πιθανή εάν το Κογκρέσο περιορίσει τις πρωτοβουλίες του στο εσωτερικό της χώρας. Η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό, ενώ οι Δημοκρατικοί θεωρείται πιθανό να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και ενδεχομένως και τη Γερουσία.

Ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να είναι πολύ εξοργισμένος» και να αντιδράσει «πολύ σκληρά». Επιπλέον, ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ότι η αντιπαράθεση με τη Συμμαχία αποτελεί σταθερό στοιχείο της πολιτικής αντίληψης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο. Τρεις διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά την αποχώρηση στρατευμάτων από την περιοχή. Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, θα μπορούσε να επιδιώξει τη συσπείρωση της βάσης του MAGA.

Παράλληλα με την πιθανή αποχώρηση στρατευμάτων, ο πρώην πρόεδρος ενδέχεται να μειώσει την αμερικανική συνεισφορά στον κοινό προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να περιορίσει το πρόγραμμα αγοράς όπλων PURL, το οποίο αφορά την Ουκρανία. Όλες αυτές οι πιθανές ενέργειες προστίθενται στις ανησυχίες των συμμάχων.

Ενίσχυση σχέσεων με τη Ρωσία και η περίπτωση της Ουκρανίας

Οι ανησυχίες εντείνονται περαιτέρω μετά τη διακοπή των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink προς την Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η νέα προσέγγιση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί παράγοντα ανησυχίας. Την ίδια περίοδο, η Ρωσία κλιμακώνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς και τον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη, γεγονός που προσθέτει στην αβεβαιότητα.

Η Οάνα Λουνγκέσκου, πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και ερευνήτρια του Royal United Services Institute, προειδοποίησε για τις πιθανές ενέργειες του Τραμπ. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδέσει τη διατήρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη με την αποδοχή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, η οποία θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Όπως τόνισε η Λουνγκέσκου, υπάρχει κίνδυνος η αμερικανική στρατιωτική παρουσία, η Ουκρανία και η ευρωπαϊκή ασφάλεια να ενταχθούν σε μια ευρύτερη συμφωνία με τον Πούτιν, δημιουργώντας μια «πολύ επικίνδυνη κατάσταση» για την Ευρώπη.

Πιθανές αλλαγές στο Πεντάγωνο

Μια μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει αλλαγές στο Πεντάγωνο. Μεταξύ των πιθανών εξελίξεων είναι ακόμη και η αποχώρηση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, γεγονός που προστίθεται στο σύνολο των προβληματισμών που εκφράζονται στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από: Topontiki