Βέλγιο: Στα πρόθυρα κυβερνητικής κρίσης λόγω του προϋπολογισμού, παραιτείται ο πρωθυπουργός

Σε νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας εισέρχεται το Βέλγιο, καθώς ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ έφτασε στο βασιλικό ανάκτορο, προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποτυχία των κυβερνητικών εταίρων να καταλήξουν σε συμφωνία για τον πολυετή ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Οι πολύωρες διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, παρά τις νέες προτάσεις που κατατέθηκαν.

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό

Η συνεδρίαση του περιορισμένου υπουργικού συμβουλίου, γνωστού ως Kern, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρισκόταν η εξεύρεση περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029. Ο στόχος ήταν να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Παρά τις προσπάθειες και τις νέες προτάσεις που κατέθεσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, οι κυβερνητικοί εταίροι δεν κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος. Η γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Soir» ανέφερε ότι η συνάντηση έληξε άκαρπη, οδηγώντας την κυβέρνηση σε αδιέξοδο.

Η παραίτηση του πρωθυπουργού και οι επόμενες κινήσεις

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ μετέβη στο βασιλικό ανάκτορο για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο μονάρχης είτε να αποδεχθεί την παραίτηση του πρωθυπουργού είτε να του ζητήσει να συνεχίσει τις προσπάθειες.

Στην περίπτωση που ο βασιλιάς ζητήσει τη συνέχιση των προσπαθειών, θα δοθεί μια νέα προθεσμία στους κυβερνητικούς εταίρους για να καταλήξουν σε συμφωνία. Η απόφαση του βασιλιά Φιλίππου είναι κρίσιμη για την πορεία της πολιτικής σταθερότητας του Βελγίου.

Τα σημεία τριβής στον κυβερνητικό συνασπισμό

Το βασικό σημείο τριβής μεταξύ των πέντε κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, γνωστού ως Arizona, αφορά την κατανομή των δημοσιονομικών βαρών. Ο συνασπισμός αποτελείται από τα κόμματα N-VA, MR, Les Engagés, CD&V και Vooruit. Οι διαφωνίες επικεντρώθηκαν στην ισορροπία μεταξύ των περικοπών δαπανών και της αύξησης των φορολογικών εσόδων, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό.

Οι διαφωνίες μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων ήταν έντονες, με κάθε κόμμα να προβάλλει τις δικές του προτεραιότητες και προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτή η διάσταση απόψεων οδήγησε στην αδυναμία επίτευξης ενός κοινού παρονομαστή.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κομμάτων

Οι διαφωνίες μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων επικεντρώθηκαν στον τρόπο κατανομής των δημοσιονομικών βαρών. Το φιλελεύθερο κόμμα MR απέρριψε την αύξηση του ΦΠΑ και ζήτησε μεγαλύτερη έμφαση στις περικοπές δαπανών. Από την άλλη πλευρά, το σοσιαλιστικό Vooruit και οι κεντρώοι Les Engagés επέμεναν σε μεγαλύτερη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και των μεγάλων περιουσιών.

Μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν ήταν η αύξηση της φορολόγησης των υπεραξιών και των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Σύμφωνα με τη «Le Soir», οι Engagés και το MR επιχείρησαν να περιορίσουν τη συζήτηση σε συγκεκριμένα σημεία, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ελπίδες για «ηλεκτροσόκ» και τελευταία προσπάθεια

Παρά το αδιέξοδο, κανένας από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης δεν επιθυμούσε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, καθώς εξακολουθούσαν να θεωρούν ότι ένας συμβιβασμός ήταν εφικτός. Ένας από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη «Le Soir», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κίνηση του Μπαρτ Ντε Βέβερ να μεταβεί στον βασιλιά μπορεί να προκαλέσει ένα «ηλεκτροσόκ» στους εταίρους.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα για μια «αλλαγή νοοτροπίας» και μια «τελευταία προσπάθεια για συμφωνία μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια «βαθιά κρίση».

Με πληροφορίες από: Newsit