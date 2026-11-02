Ο Αλέξης Τσίπρας για την Ελλάδα της εντιμότητας και της διαφθοράς

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσα από άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Μεσσηνίας. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για την ύπαρξη «δύο Ελλάδων», τονίζοντας ότι η Ελλάδα της εντιμότητας θα νικήσει την Ελλάδα της διαφθοράς. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το αίσθημα δικαίου θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα στην κάλπη, ζητώντας τη συγκρότηση μιας ισχυρής προοδευτικής παράταξης.

Η δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου

Στο άρθρο του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ (σύμφωνα με την πηγή) αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά του Μεγάρου Μαξίμου, μιλώντας για ένα εκτεταμένο δίκτυο διαπλοκής, διαφθοράς και παρασιτισμού που, όπως υποστήριξε, έχει πάρει κεφάλι τα τελευταία χρόνια.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «Το μέλλον της Ελλάδας κρίνεται στις αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα. Στις αδικίες που ανεχόμαστε, στα συμφέροντα με τα οποία τολμάμε να συγκρουστούμε, στις δυνατότητες που ανοίγουμε για τους ανθρώπους της. Το ερώτημα είναι αν θα αφήσουμε στην επόμενη γενιά μια χώρα χαμηλότερων προσδοκιών ή αν θα βρούμε το θάρρος να αλλάξουμε την πορεία της».

Οι «δύο Ελλάδες» και τα παραδείγματα διαφθοράς

Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε αναλυτικά τις «δύο Ελλάδες» που, όπως είπε, ζουν στον ίδιο τόπο και κάτω από τον ίδιο ήλιο. Η μία είναι η Ελλάδα που αγωνιά να τα βγάλει πέρα με τον τίμιο ιδρώτα της, με τον μόχθο και την παραγωγή. Η άλλη είναι η Ελλάδα της λαμογιάς, της διαφθοράς και της διαπλοκής, η οποία ζει παρασιτικά εις βάρος των ανθρώπων που παράγουν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ονόματα και υποθέσεις. Μίλησε για την «Ελλάδα του «Φραπέ», του «Χασάπη» και του Κουλκουδίνα, που παίρνουν τις επιδοτήσεις των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων». Επίσης, κατήγγειλε την «Ελλάδα του κ. «Χωριάτικου» που έκλεβε το ελληνικό δημόσιο όχι δήθεν κάτω από τα μάτια, αλλά και με τις πλάτες της κρατικής μηχανής».

Οι αναφορές του κ. Τσίπρα επεκτάθηκαν και στην «Ελλάδα του κ. Λιόλιου, του εκλεκτού του Μαξίμου, που έστηνε μέχρι και σχολικά πρωταθλήματα». Επιπλέον, μίλησε για την «Ελλάδα του κ. Μπεκίρη, του δήθεν εθελοντή στο γραφείο του πρωθυπουργού, που δεν έκανε ποτέ πόθεν έσχες», καθώς και για την «Ελλάδα του κ. Δημητριάδη, ενός από τους αρχιτέκτονες του σκανδάλου των υποκλοπών, που περιοδεύει στην Ελλάδα ως στέλεχος της ΝΔ σαν να μην τρέχει τίποτα».

Η υπεράσπιση της Ελλάδας του μόχθου

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας ότι «εμείς είμαστε απέναντι σε αυτή την Ελλάδα». Επεσήμανε πως βρίσκεται στο πλευρό «κάθε πολίτη που αισθάνεται ότι εργάζεται περισσότερο και ζει δυσκολότερα», καθώς και «κάθε νέου που δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του».

Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο αυτές Ελλάδες, όπως τις περιέγραψε, είναι σαφής. Από τη μία, οι άνθρωποι που πασχίζουν καθημερινά για να επιβιώσουν και να δημιουργήσουν, και από την άλλη, εκείνοι που εκμεταλλεύονται το σύστημα και ζουν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί τέλος σε αυτή την παρασιτική κατάσταση.

Το όραμα για το 2030 και η παρακαταθήκη διακυβέρνησης

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε το 2030 ως ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς τότε η Ελλάδα συμπληρώνει διακόσια χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου κράτους της. Κάλεσε να δοθεί σε αυτή την επέτειο «ένας ορίζοντας αντάξιος της ιστορίας της», ώστε «να μπορούν τα παιδιά της να χτίζουν εδώ τη ζωή τους».

Στο όραμά του για το 2030, ο κ. Τσίπρας ανέφερε την επιθυμία «να ανταμείβεται η προσπάθεια περισσότερο από την καταγωγή και τις γνωριμίες» και «να αποκτήσουν επιτέλους περιεχόμενο, στην καθημερινότητα των πολλών, οι μεγάλες υποσχέσεις της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της προκοπής». Ο στόχος είναι το 2030 να αποτελέσει «όχι απλώς μια επέτειο, αλλά έναν νέο δημοκρατικό ορίζοντα για την Ελλάδα».

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκε την παρακαταθήκη της δικής του διακυβέρνησης, υπενθυμίζοντας τη ρύθμιση του χρέους και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, ως παραδείγματα αποτελεσματικής διαχείρισης και προοδευτικής πολιτικής.

Κάλεσμα για ισχυρή προοδευτική παράταξη

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε τη συγκρότηση μιας ισχυρής προοδευτικής παράταξης, η οποία θα διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη δημιουργίας μιας αυτοδύναμης προοδευτικής δύναμης που θα μπορέσει να νικήσει εκλογικά και στρατηγικά τη Νέα Δημοκρατία.

Το αίσθημα δικαίου, σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα στην κάλπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λαϊκής ετυμηγορίας για την πορεία της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis