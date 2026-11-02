Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εντείνει τις εξορμήσεις της, με τον Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) εισέρχεται σε περίοδο εντατικής κινητοποίησης, με βασικό στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην κοινωνία. Κορυφαία στελέχη του κόμματος, μαζί με τον Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, πραγματοποιούν εκτεταμένες περιοδείες και εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην άμεση επαφή με τους πολίτες και την εξοικείωσή τους με το νεότευκτο κόμμα, τις θέσεις και τα πρόσωπά του, ενόψει και του προγραμματικού συνεδρίου που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο.

Η στρατηγική της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της επιρροής

Το επιτελείο της ΕΛΑΣ θεωρεί ότι η άμεση επαφή με την κοινωνία αποτελεί την πιο ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την αύξηση της επιρροής του κόμματος, το οποίο μετρά πέντε μήνες ζωής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιδιώκεται να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα, καθώς τους τελευταίους δύο μήνες παρατηρείται στασιμότητα σε ποσοστά που κυμαίνονται γύρω στο 15% κατά μέσο όρο, με ορισμένες έρευνες να καταγράφουν έως και 17%. Παράλληλα, στόχος είναι να κλείσει η ψαλίδα με το ΠΑΣΟΚ.

Οι περιοδείες των κορυφαίων στελεχών και του Αλέξη Τσίπρα σε όλη την περιφέρεια έχουν ως κεντρικό άξονα την παρουσίαση των βασικών πολιτικών μηνυμάτων του κόμματος. Ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ έχει ήδη επισκεφθεί την Κρήτη και τη Θεσσαλία, ενώ οι εξορμήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Ο Νοέμβριος μήνας έντονης κινητικότητας

Ο Νοέμβριος χαρακτηρίζεται ως μήνας μεγάλης κινητικότητας για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι εξορμήσεις βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στις αρχές του μήνα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσχωρήσεις νέων μελών. Αυτές οι προσχωρήσεις θα επιτρέψουν την σταδιακή παρουσίαση των ψηφοδελτίων προς το τέλος του μήνα ή στις αρχές του επόμενου.

Στις 21 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του 400μελούς Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτή τη συνεδρίαση, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πλάνο και τα βασικά πολιτικά μηνύματα του κόμματος, θέτοντας τον ορίζοντα για το προγραμματικό συνέδριο που θα διεξαχθεί προς τα τέλη του Ιανουαρίου.

Περιοδείες και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Το κόμμα «κατεβαίνει» στην κοινωνία με ένα δυναμικό ξεκίνημα αυτή την εβδομάδα, από σήμερα ως την Κυριακή. Προβλέπονται εκδηλώσεις σε περιοχές της Αττικής, καθώς και στις πρωτεύουσες άλλων οκτώ νομών. Συγκεκριμένα, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Βέροια, Πρέβεζα, Πολύγυρο, Αργοστόλι, Λαμία, Κόρινθο, Καλαμάτα και Ιεράπετρα.

Στις συζητήσεις μελών και φίλων που διοργανώνονται, θα συμμετέχουν κεντρικά στελέχη του κόμματος, όπως εκπρόσωποι και τομεάρχες. Σκοπός τους είναι να αναδείξουν κομβικές θέσεις της ΕΛΑΣ, να κινητοποιήσουν τη βάση του κόμματος και να γίνει μια καταγραφή δυνάμεων. Ήδη, οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με την παρουσία του γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη, έχουν δώσει μια θετική πρώτη εικόνα.

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα

Σήμερα, ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, επισκέπτεται την Καλαμάτα. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων και παρεμβάσεων στην πόλη. Το πρόγραμμα του Προέδρου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η επίσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι, στις 13:00. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των εξορμήσεων του κόμματος, με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες και την ανάδειξη των θέσεων της ΕΛΑΣ σε κρίσιμους τομείς.

Εγρήγορση και κινητοποίηση της κομματικής βάσης

Ο Αλέξης Τσίπρας, στις επαφές που έχει με τοπικά και κεντρικά στελέχη, αλλά και με μέλη του κόμματος κατά τη διάρκεια των περιοδειών του, ζητά ετοιμότητα και εγρήγορση. Αυτό το αίτημα αντανακλά την ανάγκη για συνεχή κινητοποίηση της κομματικής βάσης ενόψει των επερχόμενων πολιτικών εξελίξεων και του προγραμματικού συνεδρίου.

Ένα παράδειγμα αυτής της κινητοποίησης ήταν η συζήτηση μελών και φίλων που διοργάνωσε η ΕΛΑΣ Ηλιούπολης στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, δείχνοντας την ενεργή συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων στην ευρύτερη στρατηγική του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki