Υπουργικό συμβούλιο σήμερα: Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και τα νομοσχέδια

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτελούν οι κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο, οι οποίες εκτείνονται μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αρμόδιοι υπουργοί θα καταθέσουν τις εισηγήσεις τους, έπειτα από εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο.

Οι παρουσιάσεις των υπουργών

Στο πλαίσιο των εργασιών του Υπουργικού Συμβουλίου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον». Η παρουσίαση αυτή αναμένεται να αναδείξει την πορεία και τις μελλοντικές κατευθύνσεις στον τομέα των αστικών μεταφορών.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, θα παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο που αφορά τους κανόνες χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες, με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2024/2831.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες σε Δικαιοσύνη και Παιδεία

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, θα εισηγηθεί ένα νομοσχέδιο μείζονος σημασίας για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας. Η εν λόγω πρωτοβουλία αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της ως Σώμα Ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο που αφορά την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της χώρας με τις διεθνείς προδιαγραφές στον αθλητισμό.

Τέλος, νομοσχέδια των υπουργείων τους θα παρουσιάσουν ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συμπληρώνοντας την ατζέντα των νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα συζητηθούν.

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην οδό Πειραιώς. Εκεί, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, με τη σύνθεση που προέκυψε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Η συνεδρίαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του ανανεωμένου κομματικού οργάνου.

Στην Εκτελεστική Γραμματεία συμμετέχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Ιωάννης Σμυρλής, ο Ορφέας Γεωργίου, η Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο Δημήτριος Καιρίδης, ο Αθανάσιος Παπαθανάσης, ο Σταύρος Παπασωτηρίου, η Ασημίνα Σκόνδρα, ο Παναγιώτης Παλπάνας, η Χριστίνα Πατρικάκου, ο Γεώργιος Τσακούμης και ο Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.

Προετοιμασία ενόψει των εκλογών του 2027

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, θέτοντας το κόμμα σε κατάσταση ετοιμότητας ενόψει των εκλογών του 2027. Παρόλο που απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, η οργανωτική προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς.

Οι περιοδείες εντείνονται σε όλη τη χώρα, τόσο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό όσο και από τα κομματικά κλιμάκια. Ο συντονισμός αυτών των περιοδειών γίνεται υπό την επίβλεψη των Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Ιωάννη Σμυρλή, Στέλιου Κονταδάκη και Θανάση Νέζη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να παρουσιάσει έναν απολογισμό των περιοδειών που έχουν πραγματοποιηθεί από το καλοκαίρι έως σήμερα σε περιοχές όπως η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Ανατολική Μακεδονία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr