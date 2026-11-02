Η «απόβαση» Μητσοτάκη σε Καλαμάτα και Σέρρες και οι πολιτικές εξελίξεις

Με εκλογική στόχευση στα «κάστρα» των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, την Καλαμάτα και τις Σέρρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει περιοδείες αυτή την εβδομάδα. Οι επισκέψεις αυτές έρχονται σε μια συγκυρία όπου οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν αφήσει αιχμές για τον χειρισμό της κυβέρνησης στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Παράλληλα, το επιτελείο του πρωθυπουργού εργάζεται για την οργάνωση των περιοδειών και τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων, ενώ διάφορα εσωκομματικά ζητήματα αναδύονται.

Οι επισκέψεις σε Καλαμάτα και Σέρρες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Καλαμάτα την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου. Η επίσκεψη αυτή γίνεται ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της ΚΕΔΕ, η οποία διοργανώνει εκεί το συνέδριό της από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου. Η Καλαμάτα είναι ο τόπος καταγωγής του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, όπως αναφέρεται, ετοιμάζεται να δημιουργήσει δικό του κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Τις Σέρρες ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Η επίσκεψη συμπίπτει με τον εορτασμό των πολιούχων της πόλης, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. Στο επίκεντρο της παρουσίας του στις Σέρρες θα βρεθεί η επιστροφή κλαπέντων εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία. Πρόκειται για συνολικά 53 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων εικόνες, σταυροί και λειψανοθήκες, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τον Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Σερρών, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, την πρώτη Σερρών, και το πιο πιθανό είναι να μην προστεθεί στο πρόγραμμά του.

Οι αιχμές των πρώην πρωθυπουργών

Οι προγραμματισμένες περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιούνται σε ένα κλίμα όπου οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής έχουν διατυπώσει δημόσιες αιχμές. Οι αιχμές αυτές αφορούν τον χειρισμό της κυβέρνησης σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο Κώστας Καραμανλής υποστήριξε ότι εάν σταλεί ειδοποίηση στην Τουρκία για την έναρξη των εργασιών του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, στο εξής η Ελλάδα θα πρέπει να της ζητάει άδεια για όλα τα έργα.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η έκδοση navtex από την Ελλάδα είναι αρκετή. Σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «κοιμισμένοι κολυμπάμε στα δήθεν ήρεμα νερά». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός του ευρύτερου πολιτικού χώρου σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τις εθνικές διεκδικήσεις.

Η διπλωματική πρωτοβουλία του πρωθυπουργού

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, έδειξε τον χάρτη με την χάραξη του μνημονίου, η οποία, όπως τόνισε, εξαφανίζει ελληνικά νησιά όπως η Κρήτη, η Κάρπαθος και άλλα. Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στη διεθνή κοινότητα.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί» και ότι «τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη». Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε δήλωσή του στο Βήμα, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο στις 29 Οκτωβρίου 2026 στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Με αυτό το διπλωματικό χαρτί στα χέρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά στις προγραμματισμένες επισκέψεις του.

Πολιτικές διεργασίες και εσωκομματικά ζητήματα

Στο παρασκήνιο των περιοδειών του πρωθυπουργού, στελέχη όπως οι Κυρανάκης, Σμυρλής, Κονταδάκης και Νέζης βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας του προγράμματος των περιοδειών και διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος της ευρύτερης εκλογικής προετοιμασίας του κόμματος.

Παράλληλα, έχουν ανακύψει και άλλα ζητήματα. Ο βουλευτής Κώστας Καλογερόπουλος έφτασε κοντά στη διαγραφή από το κόμμα, μετά τη φράση «τον ήπιαμε». Επίσης, ο βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου έχει εκφράσει την επιθυμία για συνεργασίες με δεξιά κόμματα. Σχετικά με τον βουλευτή Κώστα Καραμανλή, το επιτελείο του Μαξίμου δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να είναι στην περιοδεία του πρωθυπουργού, καθώς είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει κριθεί ακόμη από το Δικαστήριο. Ο βουλευτής Συρίγος πραγματοποιεί «περιπολίες» προκειμένου να διαπιστώσει εάν η αστυνόμευση έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος, ο Χαρίτσης δεν θα εμφανιστεί με τον Αλέξη Τσίπρα στη Μεσσηνία, επικαλούμενος «λόγω υποχρεώσεων στην Αθήνα».

Με πληροφορίες από: Newsit