Από τη βέρα του Παύλου Μαρινάκη στον διάλογο Γεωργιάδη με μαθητή και την πρόσκληση Χρηστίδη στον Ουγγαρέζο

«Πολυσυλλεκτικό» χαρακτήρα είχε το 17ο «briefing για τους πολίτες», όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της επικαιρότητας. Από τις εξελίξεις σχετικά με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο μέχρι τη διάταξη που αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ο κ. Μαρινάκης παρείχε διευκρινίσεις. Ωστόσο, μία ερώτηση ξεχώρισε, αυτή που αφορούσε την προσωπική του επιλογή να φορά τη βέρα του στο μεσαίο δάχτυλο.

Το μυστήριο με τη βέρα του Παύλου Μαρινάκη

Κατά τη διάρκεια του 17ου «briefing για τους πολίτες», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήματα που άγγιζαν διάφορα θέματα αιχμής. Οι απαντήσεις του κάλυψαν ζητήματα όπως οι εξελίξεις γύρω από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς και η νέα διάταξη που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Ωστόσο, η ερώτηση που τράβηξε την προσοχή ήταν αυτή που αφορούσε ένα προσωπικό του στοιχείο: τη βέρα του.

Ο κ. Μαρινάκης, φορώντας τη βέρα του στο μεσαίο δάχτυλο, κλήθηκε να εξηγήσει την επιλογή του αυτή. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο λόγος είναι πως έχει χάσει αρκετά κιλά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η βέρα να φεύγει από το δάχτυλο στο οποίο τη φορούσε κανονικά, όπως συνηθίζεται από τους περισσότερους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε, εξηγώντας την απόφασή του: «Και επειδή είμαι πολύ προληπτικός δεν θέλω να τη σφίξω και τη φοράω σε αυτό».

Η περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη στην Κίσσαμο και ο διάλογος για τα κυλικεία

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε το Σάββατο τα εγκαίνια της ανακαινισμένης δομής στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Η εκδήλωση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Έξω από το Κέντρο Υγείας, η παρουσία του υπουργού συνοδεύτηκε από μαθητές που φώναζαν το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ». Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε το γεγονός, λέγοντας χαρακτηριστικά: «από μικρά στον ίσιο δρόμο…».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στον Κίσσαμο, ένας πιτσιρικάς κατάφερε να κλέψει την παράσταση, σταματώντας τον υπουργό για να του θέσει ένα ερώτημα που αφορούσε τις αλλαγές στα κυλικεία των σχολείων. Το νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των κυλικείων έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση των ανθυγιεινών σνακ. Ο μαθητής ρώτησε τον κ. Γεωργιάδη: «Γιατί βάζετε αντί για ζαμπόν κοτόπουλο στα σάντουιτς;».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε στον μικρό μαθητή, εξηγώντας ότι ο στόχος των αλλαγών είναι η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. «Άρα πρέπει να μάθουμε να τρώμε όλοι πιο υγιεινά για να μην έχουμε πρόβλημα στην υγεία μας», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Ωστόσο, ο μαθητής επέμενε στο αίτημά του, ζητώντας από τον υπουργό να κάνει μία εξαίρεση για το 2ο Γυμνάσιο Κισσάμου. Ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας γελώντας, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει εξαίρεση, ξέχασέ το». Τελικά, ο μικρός συμβιβάστηκε με μία selfie, ενώ ο υπουργός Υγείας προέβλεψε πως, με το στυλ που έχει, τον βλέπει να γίνεται δήμαρχος κάποια στιγμή στο μέλλον.

Πρόσκληση Χρηστίδη σε Ουγγαρέζο για ραντεβού στη Χαριλάου Τρικούπη

Μία επίσημη πρόσκληση για ραντεβού στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη δέχθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από τον Παύλο Χρηστίδη. Ο δημοσιογράφος απάντησε θετικά στην πρόσκληση, με το μόνο που απομένει να είναι ο καθορισμός της ημέρας και της ώρας της συνάντησης.

Η εξέλιξη αυτή ξεκίνησε μετά από σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας του δημοσιογράφου Στέφανου Κωνσταντινίδη με το ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Πειραιά. Η υποψηφιότητα του κ. Κωνσταντινίδη φαίνεται να έχει «κλειδώσει», και ο Γιώργος Λιάγκας του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Σε αυτό το σημείο, στο παρασκήνιο, «άναψαν τα «πράσινα» λαμπάκια» του Δημήτρη Ουγγαρέζου, υποδηλώνοντας το ενδιαφέρον του για τις πολιτικές εξελίξεις και την πρόσκληση που ακολούθησε.

Με πληροφορίες από: Enikos