Ο Τραμπ σχεδιάζει να κυβερνήσει χωρίς το Κογκρέσο

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αποκάλυψη του Reuters φέρνει στο φως το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει να κυβερνά ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί κατακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον Λευκό Οίκο πραγματοποιούνται εδώ και μήνες συστηματικές προετοιμασίες, με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ακόμη και απέναντι σε ένα εχθρικό νομοθετικό σώμα.

Οι προετοιμασίες στον Λευκό Οίκο

Η αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν σοβαρές πιθανότητες να ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, η μάχη για τη Γερουσία παραμένει περισσότερο αμφίρροπη, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποδεχθεί ότι μια ενδεχόμενη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών θα σημάνει και περιορισμό των πολιτικών του φιλοδοξιών.

Οι προετοιμασίες αυτές δεν αποτελούν απλώς μια πολιτική πρόθεση ή ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Αντιθέτως, πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, με τη συμμετοχή σημαντικών στελεχών της κυβέρνησης. Το σχέδιο επικεντρώνεται στην εξεύρεση τρόπων για τη συνέχιση της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, ανεξάρτητα από την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών και τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι βασικοί συντελεστές του σχεδίου

Στο επίκεντρο των προετοιμασιών βρίσκονται δύο από τους ισχυρότερους και ιδεολογικά πιο σκληρούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τον Στίβεν Μίλερ, ο οποίος είναι αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, και τον Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού. Οι δύο αξιωματούχοι συνεργάζονται συστηματικά από τον Απρίλιο με τη νομική υπηρεσία του Λευκού Οίκου.

Η συνεργασία τους έχει ως στόχο την εξέταση ποιων κυβερνητικών αποφάσεων μπορούν να προχωρήσουν χωρίς την απαραίτητη έγκριση του Κογκρέσου. Στην ομάδα αυτή συμμετέχει και ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ. Ο Σαρφ εξετάζει όχι μόνο τι μπορεί να κάνει νόμιμα ο πρόεδρος, αλλά και μέχρι πού μπορεί να δοκιμάσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας, καθώς και πώς θα υπερασπιστεί τις αποφάσεις του ενώπιον των δικαστηρίων, σε περίπτωση που αυτές αμφισβητηθούν.

Προεδρικά διατάγματα και οικονομικοί ελιγμοί

Το σχέδιο του Λευκού Οίκου, όπως αποκαλύφθηκε, περιλαμβάνει τη χρήση προεδρικών διαταγμάτων, την εφαρμογή οικονομικών ελιγμών και την προετοιμασία νομικής άμυνας απέναντι σε πιθανές αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί η εκτελεστική εξουσία σε υψηλό επίπεδο, ακόμη και αν το νομοθετικό σώμα περάσει στον έλεγχο της αντιπολίτευσης.

Οι ενέργειες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέψουν στον πρόεδρο να παρακάμψει την ανάγκη για νομοθετική συναίνεση σε κρίσιμα ζητήματα. Η νομική υπηρεσία του Λευκού Οίκου εργάζεται για να διασφαλίσει ότι αυτές οι αποφάσεις θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικές σε πιθανές νομικές προσφυγές, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη εφαρμογή της κυβερνητικής ατζέντας.

Στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις

Οι τομείς πολιτικής στους οποίους αναμένεται να επικεντρωθούν τα προεδρικά διατάγματα και οι μονομερείς ενέργειες είναι συγκεκριμένοι. Ένας από τους βασικούς τομείς είναι η μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η προετοιμασία νέων περιορισμών στις θεωρήσεις εισόδου. Αυτοί οι περιορισμοί θα αφορούν τόσο τους ξένους φοιτητές όσο και τους προσωρινά εργαζομένους, με στόχο τη ρύθμιση των ροών και την εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων.

Ένας δεύτερος σημαντικός τομέας είναι η εμπορική πολιτική. Εδώ, το σχέδιο περιλαμβάνει την επιβολή νέων δασμών σε εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών, καθώς και σε ανεμογεννήτριες. Αυτές οι κινήσεις στην εμπορική πολιτική εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την προστασία της εγχώριας παραγωγής και την αναμόρφωση των διεθνών εμπορικών σχέσεων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Topontiki