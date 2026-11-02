Το Κόμμα των Συνταξιούχων καταγγέλλει την κυβέρνηση για «εγκληματική πολιτική» στις συντάξεις

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Κόμματος των Συνταξιούχων, κατήγγειλε την κυβέρνηση για «οργανωμένη, διαχρονική εγκληματική πολιτική» σε βάρος των ανθρώπων που έχτισαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» αποτελούν το επίσημο πιστοποιητικό αυτής της πολιτικής. Ο κ. Παπαγεωργίου υποστήριξε ότι τα στοιχεία αυτά είναι η αδιαμφισβήτητη απόδειξη πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους συνταξιούχους ως «αναλώσιμους» και «κοινωνικό βάρος».

Η μέση σύνταξη κάτω από τον κατώτατο μισθό

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων έθεσε το ερώτημα πού ακούστηκε, σε ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα, η μέση σύνταξη να είναι χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η μέση κύρια σύνταξη έχει κατρακυλήσει στα 869,17 ευρώ μικτά.

Αυτό το ποσό, όπως επεσήμανε, είναι 50 ευρώ κάτω ακόμα και από τον βασικό μισθό των 920 ευρώ. Παράλληλα, ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι πάνω από 1,36 εκατομμύρια απόμαχοι της δουλειάς, αριθμός που αντιστοιχεί στο 54% του συνόλου των συνταξιούχων, εξαναγκάζονται να επιβιώσουν με λιγότερα από 1.000 ευρώ τον μήνα.

Συντάξεις πείνας και η επίδραση της ακρίβειας

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου χαρακτήρισε την κατάσταση αυτή ως «αργό στραγγαλισμό» και όχι ως ζωή. Υπογράμμισε ότι η σύνταξη, η οποία ιστορικά αποτελούσε τη δικαιωματική ανταμοιβή μιας ολόκληρης ζωής γεμάτης μόχθο και εισφορές, έχει μετατραπεί από τις κυβερνήσεις σε ένα «εξευτελιστικό φιλοδώρημα».

Ιδιαίτερα, οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, τους οποίους χαρακτήρισε ως «ανθρώπους της πραγματικής παραγωγής», καταδικάζονται, όπως είπε, σε συντάξεις πείνας των 760 και 770 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η ανελέητη ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, το ρεύμα και τα φάρμακα κατασπαράζει αυτό το πενιχρό εισόδημα μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες κάθε μήνα.

Οι πολιτικές επιλογές πίσω από την κατάσταση

Αναφερόμενος στην κυβερνητική θέση ότι «αυτές είναι οι αντοχές της οικονομίας», ο Πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων απάντησε ότι πρόκειται για «ψέματα». Κατά τον ίδιο, δεν είναι οι αντοχές της οικονομίας, αλλά οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που υποθήκευσαν τις συντάξεις των πολιτών.

Ο κ. Παπαγεωργίου απέδωσε την «αθλιότητα» αυτή στις ελαστικές μορφές εργασίας, στους καθηλωμένους μισθούς της τελευταίας 15ετίας, καθώς και στην καταστροφή των ταμείων. Αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν στη σημερινή δυσχερή κατάσταση των συνταξιούχων.

Οι απαιτήσεις του Κόμματος των Συνταξιούχων

Ως Κόμμα Συνταξιούχων, ο Γιάννης Παπαγεωργίου δήλωσε προς κάθε κατεύθυνση ότι «Τέρμα η ανοχή, τέρμα η σιωπή». Ξεκαθάρισε ότι δεν ζητούν ελεημοσύνη, ούτε τα «ψίχουλα των εποχικών επιδομάτων» που, όπως είπε, μοιράζονται προεκλογικά για να εξαγοράσουν την ψήφο τους.

Αντιθέτως, το Κόμμα των Συνταξιούχων απαιτεί πίσω τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους. Ειδικότερα, ζητούν άμεση αποκατάσταση των συντάξεων, μια κατώτατη σύνταξη που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης, καθώς και την πλήρη κατάργηση των «ληστρικών κρατήσεων».

Προειδοποίηση για την κάλπη

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου προειδοποίησε ότι αν κάποιοι νομίζουν πως επειδή οι συνταξιούχοι γέρασαν, έγιναν και ανήμποροι να αντιδράσουν, τότε είναι «βαθιά νυχτωμένοι». Τόνισε ότι οι συνταξιούχοι είναι εκατομμύρια και αποτελούν την πλειοψηφία.

Κατέληξε λέγοντας ότι στην κάλπη θα λάβουν την απάντηση που τους αξίζει, διαμηνύοντας πως «η γενιά του μόχθου δεν σκύβει το κεφάλι».

Με πληροφορίες από: Topontiki