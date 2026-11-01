Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) διοργανώνει εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γνωστή και με το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ, ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι δράσεις αυτές έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 2 έως και τις 8 Νοεμβρίου. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η άμεση επικοινωνία και συζήτηση των στελεχών της οργάνωσης με τους πολίτες σε πόλεις, χωριά και νησιά.

Πανελλαδικές εκδηλώσεις της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) έχει οργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων που καλύπτουν γεωγραφικά ολόκληρη την Ελλάδα. Από τις 2 Νοεμβρίου και για μία εβδομάδα, έως τις 8 Νοεμβρίου, τα στελέχη της οργάνωσης θα επισκεφθούν πλήθος περιοχών. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις, σε χωριά, αλλά και σε νησιά, με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών της χώρας.

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ περιλαμβάνει συζητήσεις με μέλη και φίλους της οργάνωσης, καθώς και με τους πολίτες γενικότερα. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός διαλόγου και στην ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία. Η παρουσία των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε διάφορες τοποθεσίες σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου επαφών με τους κατοίκους της ελληνικής επικράτειας.

Το γεμάτο πρόγραμμα των στελεχών

Τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχουν ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα για την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, θα «πάρουν τους δρόμους» για να συναντήσουν τους πολίτες. Αυτή η άμεση επαφή αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της οργάνωσης για την περίοδο αυτή.

Το ανακοινωθέν πρόγραμμα της ΕΛΑΣ χαρακτηρίζεται ως «γεμάτο», υποδηλώνοντας την πυκνότητα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και συναντήσεων. Οι συζητήσεις με τους πολίτες θα επικεντρωθούν σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία, παρέχοντας μια πλατφόρμα για την έκφραση απόψεων και προβληματισμών. Η δέσμευση των στελεχών στην άμεση επικοινωνία είναι εμφανής μέσα από τον μεγάλο αριθμό των προγραμματισμένων επισκέψεων και εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Ειδική εκδήλωση στο Μοσχάτο

Μεταξύ των πολλών εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ξεχωρίζει μία συγκεκριμένη συνάντηση στο Μοσχάτο. Η εκδήλωση αυτή αφορά μια συζήτηση μελών και φίλων της οργάνωσης. Ο χώρος διεξαγωγής έχει καθοριστεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Η ακριβής διεύθυνση του Πολιτιστικού Κέντρου είναι στη συμβολή των οδών Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως.

Η ώρα έναρξης της συζήτησης στο Μοσχάτο έχει οριστεί για τις 19:00. Αυτή η εκδήλωση αποτελεί ένα σημαντικό σημείο στο συνολικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ για την περίοδο από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου. Η επιλογή του Μοσχάτου ως τόπου διεξαγωγής αυτής της ειδικής συνάντησης υπογραμμίζει την προσπάθεια της οργάνωσης να καλύψει και αστικά κέντρα, πέρα από τις περιφερειακές περιοχές.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης στο Μοσχάτο

Στην προγραμματισμένη συζήτηση μελών και φίλων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Μοσχάτο, θα συμμετάσχουν δύο ομιλητές. Πρόκειται για την Άννα Παπαδοπούλου και τον Γιώργο Κρικρή. Οι δύο αυτοί ομιλητές θα αναλάβουν να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις απόψεις της οργάνωσης, καθώς και να συμμετάσχουν στον διάλογο με τους παρευρισκόμενους.

Η παρουσία της Άννας Παπαδοπούλου και του Γιώργου Κρικρή στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στις 19:00 αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση. Η συνεισφορά τους στον διάλογο με τα μέλη και τους φίλους της ΕΛΑΣ αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της οργάνωσης για την ενημέρωση και την κινητοποίηση των πολιτών σε όλη την Ελλάδα κατά την περίοδο από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki