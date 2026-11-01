Η Ιλιάνα Γιότοβα κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία σύμφωνα με τα exit polls

Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα κέρδισε τον δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τα exit polls που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή. Με ποσοστό που κυμαίνεται περίπου στο 52%, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ. Η πιθανή εκλογή της σηματοδοτεί ένα ιστορικό γεγονός, καθώς θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας, εφόσον τα επίσημα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν το προβάδισμά της.

Τα αποτελέσματα των exit polls

Οι πρώτες εκτιμήσεις των εταιρειών δημοσκοπήσεων δείχνουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την Ιλιάνα Γιότοβα. Συγκεκριμένα, η Γιότοβα συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές. Αντίθετα, ο Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση και είναι πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός, έλαβε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%.

Οι βουλγαρικές εταιρείες δημοσκοπήσεων παρουσίασαν ορισμένες διαφοροποιήσεις στα στοιχεία τους. Η Alpha Research κατέγραψε 52,5% για τη Γιότοβα και 43,4% για τον Γκιούροφ. Η Market Links έδωσε αντίστοιχα 50,7% για τη Γιότοβα και 44% για τον Γκιούροφ. Τέλος, η Trend κατέγραψε προβάδισμα της Γιότοβα με 51,6%, έναντι 43,4% του αντιπάλου της. Οι προσωρινές αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Βουλγαρίας.

Το ιστορικό της υποψηφιότητας και η πολιτική στήριξη

Η Ιλιάνα Γιότοβα διεκδικεί τη δική της πενταετή προεδρική θητεία. Η ίδια είχε αναλάβει την Προεδρία μετά την παραίτηση του Ρούμεν Ράντεφ στις αρχές του 2026. Ο πρώην Πρόεδρος εγκατέλειψε το αξίωμά του για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, οδηγώντας στη συνέχεια το κόμμα του, «Προοδευτική Βουλγαρία», σε εκλογική νίκη.

Παρότι η Γιότοβα κατεβαίνει ως ανεξάρτητη υποψήφια, έχει την υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος του Ράντεφ. Η πιθανή εκλογή της εκτιμάται ότι θα διατηρήσει την Προεδρία υπό την πολιτική επιρροή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Παρατηρητές έχουν προειδοποιήσει ότι μια τέτοια συγκέντρωση πολιτικής ισχύος θα μπορούσε να αποδυναμώσει τους θεσμικούς ελέγχους και τις ισορροπίες μεταξύ των κρατικών εξουσιών.

Η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο

Η εξωτερική πολιτική αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφοροποίησης των δύο υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ιλιάνα Γιότοβα αναμένεται να συνεχίσει την πολιτική του Ράντεφ, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας. Ταυτόχρονα, η Γιότοβα υποστηρίζει την αποκατάσταση καλύτερων σχέσεων με τη Μόσχα και την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Η ίδια έχει εκφράσει την υποστήριξή της στον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πολιτική πόλωση και οικονομική ανησυχία

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης. Επιπλέον, η χώρα αντιμετωπίζει οικονομική ανησυχία, ενώ αυξάνονται και οι απειλές για την ασφάλεια στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αυτά τα ζητήματα διαμόρφωσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι πολίτες της Βουλγαρίας προσήλθαν στις κάλπες για να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρό τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis