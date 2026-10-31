Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» με αιχμές για σκάνδαλα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, παρέμεινε πιστός στο εβδομαδιαίο του ραντεβού, προτείνοντας και αυτή την εβδομάδα μια ταινία. Η πρόταση αυτή έγινε μέσω σχετικής ανάρτησης στον λογαριασμό του στα μέσα δικτύωσης, συνοδευόμενη από ένα βίντεο και σχόλια που άφηναν σαφείς αιχμές για την επικαιρότητα. Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε την επιλογή της ταινίας με ζητήματα που, κατά την άποψή του, απασχόλησαν την κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες.

Το εβδομαδιαίο ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί σταθερά το εβδομαδιαίο του ραντεβού με τους πολίτες, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί τις σκέψεις του και να κάνει προτάσεις. Αυτή την εβδομάδα, η ανάρτησή του περιλάμβανε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να μιλάει, συνδέοντας την κινηματογραφική του επιλογή με τα τρέχοντα γεγονότα.

Η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού να προτείνει μια ταινία κάθε εβδομάδα έχει γίνει πλέον μια καθιερωμένη πρακτική, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική γωνία στα ζητήματα της πολιτικής και κοινωνικής ατζέντας. Μέσα από αυτές τις προτάσεις, ο Αλ. Τσίπρας επιχειρεί να σχολιάσει την επικαιρότητα, χρησιμοποιώντας τον κινηματογράφο ως μέσο.

Η επιλογή της ταινίας «Φωνάζει ο κλέφτης»

Η ταινία που προτάθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα αυτή την εβδομάδα είναι η κλασική ελληνική κωμωδία «Φωνάζει ο Κλέφτης». Πρόκειται για μία από τις πιο ξεκαρδιστικές παραγωγές του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, όπως χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Γιάννης Δαλιανίδης, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο ανεπανάληπτος Ντίνος Ηλιόπουλος. Η επιλογή αυτής της συγκεκριμένης ταινίας έγινε με σαφή υπαινιγμό, καθώς ο τίτλος της χρησιμοποιήθηκε για να σχολιάσει τις εξελίξεις στα θέματα που απασχολούν την πολιτική σκηνή.

Σχόλια για σκάνδαλα και υποθέσεις απάτης

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα σχετικά με το αν είναι δυνατόν να περάσει μια εβδομάδα χωρίς την εμφάνιση σκανδάλων και υποθέσεων απάτης. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Πίτσες, ψωμιά, πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων και της απάτης», περιγράφοντας έτσι το είδος των υποθέσεων που απασχόλησαν την επικαιρότητα.

Στο σχετικό βίντεο, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε ονομαστικά σε συγκεκριμένες υποθέσεις, δηλώνοντας: «μάθαμε για τον Mr Χωριάτικο, την Pizza Fan και για υποθέσεις που χαρακτηρίστηκαν ως και η απάτη του αιώνα». Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι «με τόσες απάτες του αιώνα τα τελευταία 7 χρόνια, στο τέλος δεν θα μας φτάνουν οι αιώνες», υπογραμμίζοντας την επανάληψη τέτοιων φαινομένων.

Αιχμές κατά του κ. Μητσοτάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει στην κριτική του και τον κ. Μητσοτάκη, συνδέοντας τις αναφορές του σε σκάνδαλα με τον πρωθυπουργό. Στην ανάρτησή του, σημείωσε ότι «ίσως γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης να πεθύμησε τα μεγάλα ψάρια», αφήνοντας να εννοηθεί μια σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων και των προτεραιοτήτων του πρωθυπουργού.

Επιπλέον, στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι «Ο κ. Μητσοτάκης ωστόσο, μπορεί να στέρησε τις επιδοτήσεις από τους ψαράδες, αίφνης όμως ανακάλυψε τα μεγάλα ψάρια». Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης…», χρησιμοποιώντας τον τίτλο της ταινίας για να υπογραμμίσει την επιβάρυνση των πολιτών από αυτές τις υποθέσεις.

Με πληροφορίες από: News.gr